NEW YORK et LONDRES, 24 avril 2025 /CNW/ -- Datamaran , chef de file du marché des logiciels ESG alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de DMA Evaluate, une amélioration de ses capacités d'évaluation de la double matérialité (DMA) qui permet aux entreprises de mettre à jour leurs évaluations de façon continue sans le fardeau des feuilles de calcul et des processus manuels.

Cette nouvelle capacité permet aux clients de Datamaran de rafraîchir ou de répéter une évaluation existante en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs semaines et de gérer ce processus en interne au lieu de la confier à des consultants chaque fois qu'ils ont besoin de comprendre les développements externes ou internes significatifs des questions, risques et opportunités matériels (IRO) et d'y répondre.

« La matérialité n'est pas statique, et les entreprises ont besoin d'un moyen de surveiller et d'affiner en permanence leurs priorités ESG sans avoir à répéter à chaque fois une évaluation manuelle et fastidieuse de la matérialité », a déclaré Marjella Lecourt-Alma, chef de la direction et cofondatrice de Datamaran. « Grâce à nos dernières innovations, les entreprises peuvent maintenir efficacement la conformité tout en renforçant leur stratégie ESG. »

En vertu de la directive relative aux rapports sur le développement durable des entreprises (CSRD) et des normes européennes de rapport sur le développement durable (ESRS), les entreprises doivent communiquer sur l'évolution dans le temps des impacts, des risques et des opportunités (IRO) matériels. Elles doivent également informer régulièrement leurs dirigeants de ces évolutions.

De nombreuses entreprises s'appuient encore sur des évaluations statiques, basées sur des feuilles de calcul, qui deviennent rapidement obsolètes et dont la mise à jour nécessite souvent le concours de consultants externes. Avec DMA Evaluate, les entreprises peuvent contourner ces obstacles et adopter un processus reproductible et évolutif qui s'intègre de manière transparente dans leurs cadres de gouvernance existants. Cette nouvelle fonctionnalité permet également aux clients de stocker et de gérer en toute sécurité leurs bibliothèques IRO afin de garantir la traçabilité et la préparation des audits.

Avec DMA Evaluate, les entreprises peuvent désormais:

Déterminer ce qui a changé : Tirer parti de l'IA pour identifier les changements externes dans les paysages réglementaires, les stratégies des pairs et les attentes des parties prenantes.

Simplifier les examens internes : Mobiliser efficacement des experts en la matière (EM) grâce à des flux de travail automatisés et à une documentation prête à être vérifiée.

Assurer une conformité permanente : Maintenir une évaluation dynamique et actualisée de la matérialité qui répond aux normes les plus rigoureuses.

Simplifier les processus d'audit : Maintenir une source unique de vérité grâce à une documentation détaillée et à des pistes d'audit permanentes.

Améliorer la prise de décisions : Obtenir une vue d'ensemble de l'évolution des risques et des opportunités ESG d'une période à l'autre afin d'éclairer la stratégie de l'entreprise.

Cette version d'amélioration des produits s'appuie sur le lancement du IRO Hub par Datamaran en octobre 2024, qui a transformé la façon dont les entreprises identifient et gèrent les questions ESG importantes.

