LAWRENCEVILLE, New Jersey, 13 novembre 2025 /CNW/ - Datacolor, chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec A.S. Paterson Company Limited, un distributeur national de produits chimiques qui compte près de 100 ans d'expérience au service des marchés des produits chimiques industriels et spécialisés du Canada. A.S. Paterson Company agira à titre d'agent officiel de Datacolor au Canada pour les applications et les solutions liées au pigment.

Fondée en 1928, A.E. Paterson Company est reconnue pour son expertise technique dans le domaine des produits chimiques et son approche de service axée sur le client. L'entreprise représentera désormais le portefeuille d'instruments et de logiciels de mesure des couleurs de précision de Datacolor, aidant les fabricants canadiens de pigments et de revêtements à optimiser la qualité des couleurs, à améliorer l'efficacité de la formulation et à respecter les normes croissantes en matière de durabilité et de conformité.

« Nous sommes ravis de nous associer à A.S. Paterson Company, une entreprise qui partage notre engagement envers la qualité, l'innovation et la réussite des clients », a déclaré Suleman Madha, directeur des ventes et du soutien, Amériques. « Leur présence de longue date et leur connaissance approfondie du marché canadien permettront à un plus grand nombre de clients de bénéficier de solutions fiables de gestion numérique des couleurs. »

Rod Paterson, président d'A.S. Paterson Company, abonde dans le même sens.

« Ce partenariat est une excellente occasion pour A.S. Paterson Company et le marché canadien. Les solutions de gestion des couleurs de Datacolor sont la référence en matière de qualité et d'innovation dans le domaine des couleurs. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir nos partenaires manufacturiers canadiens avec ce type de technologie. »

En mettant fortement l'accent sur le soutien technique et la compréhension de la réglementation, A.S. Paterson Company permet aux clients d'innover et d'améliorer leur flux de travail. En combinant les instruments de haute précision de Datacolor avec l'expertise et l'infrastructure de service d'A.S. Paterson Company, le partenariat vise à améliorer le contrôle des couleurs et l'uniformité des produits dans un large éventail d'applications de fabrication.

Pour en savoir plus sur A.S. Paterson Company, consultez le site A.S. Paterson Company Limited.

Pour en savoir plus sur Datacolor, visitez www.datacolor.com.

À propos de Datacolor

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir la bonne couleur. L'entreprise vend ses produits et offre des services et du soutien à plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Ses clients œuvrent notamment dans les secteurs du textile et du vêtement, de la peinture et du revêtement, de l'automobile, de l'imprimerie et de l'emballage, ainsi que de la photographie, de la conception et de la vidéographie. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.datacolor.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078194/Datacolor_Logo.jpg

SOURCE Datacolor

PERSONNE-RESSOURCE : Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Michelle Crawley, [email protected], +1 937 890-5311