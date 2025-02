LAWRENCEVILLE, N.J., 25 février 2025 /CNW/ - Datacolor, un leader mondial des solutions de gestion des couleurs, a annoncé aujourd'hui le lancement de son posemètre LightColor meter, un appareil multifonctionnel qui mesure à la fois la lumière et la température de couleur pour toute source de lumière, y compris la lumière extérieure changeante, le tungstène, les LED, les HMI, les fluorescents, les stroboscopes, et plus encore. La mesure de la température de couleur - la chaleur ou la froideur d'une lumière - fournit aux utilisateurs des renseignements essentiels pour choisir l'éclairage et l'exposition les plus appropriés pour une application spécifique afin de garantir une apparence cohérente des couleurs. De plus, les bibliothèques de filtres Profoto ®, LEE® et Rosco® sont incluses pour aider les utilisateurs à sélectionner les bons gels correcteurs de couleur.

Utilisé avec l'application gratuite LightColor Meter de Datacolor (iOS/Android), l'appareil connecté à Bluetooth transmet continuellement des données à votre téléphone pour une flexibilité à distance et une précision de localisation permettant de gagner du temps. Les photographes, les directeurs de la photographie et les photographes/vidéastes hybrides peuvent facilement régler l'éclairage et l'exposition sans quitter l'appareil photo ou la caméra et peuvent synchroniser plusieurs LightColor Meters pour des lectures simultanées à partir de plusieurs endroits afin d'améliorer l'efficacité du flux de travail et la précision de l'exposition.

« Le LightColor Meter de Datacolor est comme un assistant personnel portable sur place. Sa fonction sans fil élimine la nécessité de faire des allers-retours entre l'appareil photo/la caméra et le point de mesure, tout en recevant des données précises sur la lumière et la température de couleur en temps réel, même dans des conditions de luminosité changeantes, comme à l'extérieur », a déclaré Heath Barber, directeur de la gestion des produits grand public chez Datacolor. « Le LightColor Meter élimine les incertitudes quant aux paramètres d'exposition pour les nouveaux utilisateurs d'un posemètre, et les utilisateurs expérimentés apprécieront l'avantage supplémentaire de pouvoir mesurer la température de couleur et l'ultraviolet extrême, ainsi que la lumière, avec un produit puissant et pratique. »

Le LightColor meter est vendu au prix de 399 $US/599 $CA et peut être acheté sur le site Web de Datacolor, sur Amazon et auprès de détaillants autorisés. L'application gratuite LightColor Meter de Datacolor est disponible pour iOS et Android. Pour en savoir plus sur le produit, consultez le site datacolor.com/lcm

À propos de Datacolor

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir la bonne couleur. L'entreprise vend ses produits et offre des services et du soutien à plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Pour en savoir plus, visitez le datacolor.com.

SOURCE Datacolor

PERSONNE-RESSOURCE : Relations publiques, Bolt, [email protected], 716-397-2353