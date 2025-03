LAWRENCEVILLE, New Jersey, 13 mars 2025 /CNW/ - Datacolor, un leader mondial des solutions de gestion des couleurs, annonce le lancement de la série Datacolor Spectro P, une plateforme de spectrophotomètres portables de nouvelle génération conçue pour les environnements industriels exigeants où le contrôle de la qualité des couleurs est essentiel.

La série Datacolor Spectro P (PRNewsfoto/Datacolor)

Garantir une qualité de couleur constante dans les applications de plastiques, d'automobile, de textiles, de peintures et de revêtements représente un défi en raison des variations des conditions de fabrication, des matériaux et des processus. La série Spectro P relève ces défis en fournissant des mesures hautement précises et répétables, du laboratoire à l'atelier de production, garantissant ainsi une cohérence optimale entre les lots.

« La nouvelle série Spectro P transforme la façon dont nos clients gèrent leurs tâches de mesure des couleurs les plus exigeantes, a déclaré Ahsan Anwar, chef de produit mondial chez Datacolor. Grâce à sa fiabilité robuste, à sa portabilité intelligente et à son interface intuitive, elle fournit des résultats colorimétriques précis à chaque fois. »

La série Spectro P fait ses débuts avec deux modèles avancés, le P200 et le P300, conçus pour établir de nouvelles normes en matière de spectrophotométrie portable, afin d'assurer un contrôle précis et cohérent de la qualité des couleurs.

Le P200 offre des performances fiables avec une conception à ouverture unique, sa connectivité Bluetooth et sa robustesse pour les tâches quotidiennes de contrôle de la qualité.

Pour des fonctionnalités avancées, le P300 offre la flexibilité d'une double ouverture, l'étalonnage UV, l'évaluation de la brillance, la connectivité WiFi, ainsi que la capture et le stockage d'images d'échantillons pour une traçabilité améliorée.

Les deux modèles sont dotés d'un système d'alignement des échantillons assisté par caméra de pointe, garantissant un positionnement précis pour des mesures exactes, ainsi qu'une fiabilité et une facilité d'utilisation.

Léger et ergonomique, il est idéal pour une utilisation prolongée dans les ateliers de production et les laboratoires.

Les deux modèles sont également équipés d'une interface tactile intuitive, offrant une expérience moderne et conviviale.

Ensemble, le P200 et le P300 combinent des caractéristiques innovantes, un poids réduit et une grande portabilité, permettant ainsi aux industries du monde entier de bénéficier de solutions avancées pour un contrôle exceptionnel de la qualité des couleurs.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.datacolor.com/pseries.

À propos de Datacolor

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir la bonne couleur. L'entreprise vend ses produits et offre des services et du soutien à plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Ses clients œuvrent notamment dans les secteurs du textile et du vêtement, de la peinture et du revêtement, de l'automobile, du plastique, de la photographie, de la conception et de la vidéographie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.datacolor.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Michelle Crawley, [email protected]