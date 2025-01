LAWRENCEVILLE, New Jersey, 14 janvier 2025 /CNW/ - Datacolor , un leader mondial des solutions de gestion des couleurs, a annoncé aujourd'hui le lancement commémoratif de sa trousse Spyder Celebration. Conçue pour les professionnels de la création chevronnés et aspirants, la trousse, qui comprend le Spyder 2024, le Spyder Checkr 24 et le Spyder Cube, commémore le premier calibreur Spyder de Datacolor, qui a été conçu il y a 25 ans.

Dotée d'outils photographiques essentiels pour gérer les couleurs, de la saisie d'images au montage et à l'affichage, la trousse Spyder Celebration est à la fois rentable et complète sur le plan fonctionnel, ce qui en fait un excellent point d'entrée pour les novices et une norme éprouvée pour les professionnels.

Albert Busch, président et chef de la direction de Datacolor, a déclaré : « Il y a 25 ans, le Spyder de Datacolor a contribué à révolutionner le passage du film à la photographie numérique. Nous demeurons inébranlables dans notre mission, True Color In, True Color Out, alors que nous continuons de fournir des produits qui offrent une gestion précise des couleurs, de votre première prise à votre montage final.

Idéal pour les photographes, les créateurs de contenu et les concepteurs numériques, le Spyder 2024 qui figure dans la trousse étalonne même les dernières technologies d'écran comme DELO, mini-DEL et la technologie Apple Liquid Retina XDR. De plus, sa fonction bêta Device Preview™ simule la façon dont les images peuvent apparaître sur les tablettes et les appareils mobiles actuels afin que les utilisateurs puissent avoir l'assurance que leurs photos seront vues comme prévu.

La trousse de Spyder Celebration est vendue au prix de 199 $. Elle est en vente sur le site Web de Datacolor et sur Amazon. Pour en savoir plus sur la trousse, consultez le Datacolor.com/25years.

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir la bonne couleur. L'entreprise vend ses produits et offre des services et du soutien à plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Pour en savoir plus, visitez le datacolor.com.

