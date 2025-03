Les concours Trucks for Ducks ont connu un énorme succès. Parlez-en à n'importe qui et ils auront vu les promotions ou auront eu la chance de voir l'un des trois véhicules de la Bespoke Motor Company d'une valeur de plus de 250 000 $ chacun. Canards Illimités Canada (CIC) est reconnaissant du généreux soutien du cabinet MacGillivray Injury & Insurance Law, qui a contribué à sensibiliser le public et à soutenir la conservation grâce à cette campagne sans précédent.

Les gagnants du tirage réservé aux inscriptions hâtives, Stewart Adams et Lynn MacNeil, ont d'abord entendu parler de Trucks for Ducks sur Facebook et ont ensuite vu les véhicules exposés chez un détaillant local. Passionnés de longue date par les Land Cruisers classiques, ils ont décidé d'acheter quelques billets.

Le couple possède une propriété qui appartient à la famille Adams depuis 1937. Elle comprend un petit étang alimenté par un ruisseau qui ne gèle pas en hiver. Stewart et Lynn ont l'intention d'utiliser leurs gains en espèces pour améliorer leur aménagement paysager, qui surplombera l'étang et le ruisseau.

« Chaque matin froid d'hiver, je me réveille et je regarde par la fenêtre de ma chambre pour voir les canards nager. Étant donné que j'adore le camion Land Cruiser et les canards, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une cause merveilleuse. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir Canards Illimités Canada et son important travail de conservation de nos milieux humides » souligne Stewart.

Des partenariats solides et des initiatives novatrices de collecte de fonds contribuent à stimuler les efforts de conservation de CIC d'un océan à l'autre. Des collaborations telles que Trucks for Ducks du cabinet MacGillivray Injury and Insurance Law permettent à l'organisation d'étendre son impact sur la conservation, ainsi que ses programmes d'éducation sur les milieux humides et d'engagement communautaire à l'échelle du pays.

« Canards Illimités Canada est fier de jouer un rôle essentiel dans la conservation des divers habitats du Canada atlantique. Nos efforts de restauration et de gestion de plus de 53 400 hectares de milieux humides font en sorte que ces écosystèmes essentiels continuent de soutenir la sauvagine, les poissons et d'autres espèces sauvages. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger ces trésors naturels pour les générations futures », souligne Adam Campbell, gestionnaire des opérations provinciales de CIC, Canada atlantique.

Dans le Canada atlantique, CIC intègre les connaissances écologiques traditionnelles des Autochtones dans ses programmes de conservation et d'éducation. Grâce à ce travail, l'organisme de bienfaisance a pu étendre ses programmes d'éducation en matière de milieux humides aux communautés des Premières Nations du Canada atlantique, notamment à Lennox Island, sur l'Île-du-Prince-Édouard, où le personnel de sensibilisation a passé une semaine à emmener les élèves des écoles primaires locales en excursion dans les milieux humides.

CIC soutient un camp culturel des Premières Nations qui se tient désormais chaque année au Centre de recherche Beaubassin et a également été en mesure d'étendre son programme Treasures Wetlands (Milieux humides précieux) au Nouveau-Brunswick. Ce programme de sensibilisation célèbre les milieux humides de toutes sortes dans les provinces et relie les communautés à des écosystèmes particuliers. Chaque année, CIC organise des événements publics sur ces sites, notamment des travaux d'élimination d'espèces envahissantes, des ateliers d'observation des oiseaux, la construction de nichoirs et bien d'autres choses encore.

Visitez le site Web de CIC pour en savoir plus sur ses mesures de conservation au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Des chances incroyables... Sentez-vous que la chance vous sourit?

Ne manquez pas votre chance de gagner l'un des trois grands prix de véhicules personnalisés de Bespoke Motor Company tout en soutenant la conservation. Avec près de 6 000 billets vendus à ce jour et trois grands prix à tirer, les chances de gagner sont excellentes.

Surveillez l'annonce des gagnants du grand prix après le tirage au sort du 31 mars 2025. Un camion sera attribué au hasard à un détenteur de billet dans chacune des poules suivantes :

(1) Gagnant du grand prix parmi les résidents participant à la poule de la Nouvelle-Écosse

(1) Gagnant du grand prix parmi les résidents participant à la poule du Nouveau-Brunswick

(1) Gagnant du grand prix parmi les résidents participant à la poule de Terre-Neuve-et- Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard

À propos de MacGillivray Injury Law :

Fondé en 1994, MacGillivray Injury Law est devenu le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures et l'invalidité au Canada atlantique. Disposant de bureaux à Halifax, New Glasgow, Moncton et St. John's, ainsi qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, MacGillivray Injury Law est fier de servir les Canadiens de l'Atlantique qui ont été blessés dans des accidents ou qui se sont vu refuser des prestations d'invalidité.

Visitez le https://macgillivraylaw.com

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus important organisme de conservation des terres au pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Pour toute requête médiatique, veuillez écrire à l'adresse [email protected]