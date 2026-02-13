GUANGZHOU, Chine, 13 février 2026 /CNW/ - L'industrie automobile mondiale connaît une transformation rapide. L'innovation technologique demeure au cœur de la mission de GAC : proposer une expérience de mobilité plus sécuritaire, efficace et fiable aux utilisateurs du monde entier. Grâce à des technologies de base exclusives, GAC accélère son expansion mondiale et gagne la confiance des consommateurs en fournissant des produits de qualité exceptionnelle. Cette confiance repose sur l'engagement inébranlable de l'entreprise à respecter les niveaux les plus élevés de normes, d'exigences et de qualité.

Des normes de sécurité élevées sont essentielles à notre approche. La batterie de chargeur représente une innovation complète, de la cellule au système. Pendant l'étape de R & D, GAC a soumis cette technologie à des essais qui dépassent largement les normes de l'industrie pour répondre de façon proactive aux futures normes nationales. Dans des conditions extrêmes comme la pénétration d'aiguille, l'écrasement ou la torsion, la batterie de chargeur ne s'enflamme pas et n'explose pas, ce qui atténue les risques à la source. C'est cet attachement à se conformer aux normes les plus strictes qui transforme la technologie en une base solide pour la confiance des utilisateurs.

GAC applique des exigences de haut niveau tout au long du cycle d'utilisation des véhicules. Le « système de protection de la sécurité GAC X-SOUL » étend la sécurité tout au long du cycle de vie en permettant une détection précoce des risques et un contrôle intelligent de la stabilité pour éviter les dangers. Toutes ces technologies sont rigoureusement validées selon des normes qui dépassent largement les références de l'industrie, de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux sauvegardes à double redondance pour les systèmes clés. La protection en continu procède à une « répétition » des risques à l'avance pour assurer la tranquillité d'esprit nécessaire à chaque voyage.

L'innovation technologique produit des résultats de qualité. Comptant parmi les « 10 meilleurs systèmes d'entraînement électrique du monde », le moteur électrique Quark Electric Drive 2.0 est doté d'une construction légère qui favorise une grande efficacité pour obtenir des performances puissantes, tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant l'autonomie et la réactivité. La technologie hybride de troisième génération, également reconnue parmi les « 10 meilleurs systèmes hybrides du monde », offre un équilibre optimal entre puissance et économie de carburant grâce à une intégration élevée qui garantit une expérience de conduite haut de gamme, fluide et silencieuse. Ces percées témoignent du haut niveau de qualité atteint en matière d'efficacité, de performance et de fiabilité.

De la sécurité des batteries à la protection intelligente, de l'efficacité de l'entraînement électrique à l'expérience de conduite hybride, GAC redéfinit la référence de qualité des véhicules à énergie nouvelle avec son portefeuille de technologies de base reconnues à l'échelle internationale. Au fur et à mesure de son expansion sur les marchés mondiaux, GAC continuera de maintenir un niveau élevé de normes, d'exigences et de qualité pour apporter la puissance d'innovation et le savoir-faire de la Chine à un plus grand nombre d'utilisateurs partout dans le monde.

