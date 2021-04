« Nous nous sommes donné pour mission de rendre tous les éléments de notre menu aussi irrésistibles et délicieux que possible. Nous voulons servir de bons aliments faits à partir d'ingrédients que les invités savent bons pour eux », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« En début d'année, nous avons démontré notre engagement à nous approvisionner en ingrédients exceptionnels en lançant les œufs fraîchement cassés dans nos Timatin. Nous n'utilisons que de gros œufs de catégorie A, 100 % canadiens. Cet engagement s'étend aussi au café préféré des gens d'ici, fait de grains de café 100 % arabica de qualité supérieure et infusé toutes les 20 minutes. »

Tim Hortons s'engage également à s'approvisionner en ingrédients clés directement au pays, dans la mesure du possible. Au Canada, le lait, la crème, le beurre, le fromage, les œufs et les pommes de terre servant aux galettes et aux quartiers de pommes de terre proviennent de producteurs et de fournisseurs canadiens.

Mardi, Tim Hortons a présenté le pilier concernant les gens et les communautés du programme « Tim. Du bien au quotidien. », qui comprend des campagnes de collecte de fonds pour des œuvres caritatives, comme le Jour des camps et le Biscuit Sourire, qui ont permis de recueillir plus de 275 millions de dollars depuis leur lancement.

Depuis le début de la pandémie, Tim Hortons s'est associé à ses 1 500 propriétaires de restaurant à travers le Canada pour appuyer les travailleurs de première ligne en leur offrant du café et de la nourriture afin de les remercier de nous soutenir chaque jour. Jusqu'à présent, cette année, nous avons offert plus de 100 000 cafés et pâtisseries à des travailleurs essentiels de tout le pays.

Les détails du pilier concernant la planète seront annoncés demain.

