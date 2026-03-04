En 2026, Danone Canada souligne son 30e anniversaire à titre de partenaire fondateur du Club des petits déjeuners avec le lancement de sa nouvelle campagne : « Meilleurs petits déjeuners : des enfants et un Canada plus forts ».

Depuis 1996, Danone Canada a fait don de plus de 30 millions de pots de yogourt et a également soutenu l'ouverture de 17 nouveaux programmes de petits déjeuners scolaires dans des communautés autochtones afin d'offrir aux enfants partout au pays des options de petits déjeuners saines et nutritives.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Alors que le Mois de la nutrition met en lumière l'importance de saines habitudes alimentaires, Danone Canada célèbre 30 ans de partenariat avec le Club des petits déjeuners et réaffirme son engagement à élargir l'accès à des petits déjeuners scolaires nutritifs partout au pays grâce à sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Meilleurs petits déjeuners : des enfants et un Canada plus forts ».

Danone Canada et le Club des petits déjeuners célèbrent 30 ans de partenariat (Groupe CNW/Danone Canada)

Partenaire fondateur du Club depuis 1996, Danone Canada contribue à ce que les enfants commencent leur journée avec un petit déjeuner nutritif en offrant des options pratiques et riches en nutriments, comme le yogourt, qui s'intègrent facilement aux programmes de petits déjeuners scolaires et aux routines familiales. L'entreprise a fourni un financement pluriannuel pour soutenir l'ouverture et le maintien de programmes de petits déjeuners scolaires, fait don de plus de 30 millions de pots de yogourt et appuyé le Club grâce à l'engagement bénévole de ses employés, qui ont consacré près de 365 heures à cette cause au cours de la dernière année seulement.

Un partenariat ancré dans la mission de santé de Danone

Cette collaboration est solidement ancrée dans la culture et les valeurs de Danone. Elle représente une grande source de fierté pour les employés ainsi qu'une démonstration concrète de la mission de l'entreprise en action depuis 30 ans. « La mission de Danone, qui consiste à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, s'inscrit naturellement dans notre engagement à veiller à ce que les enfants partout au Canada aient accès à des aliments nutritifs et aux connaissances nécessaires pour adopter de saines habitudes alimentaires pour la vie », a déclaré Frédéric Guichard, président de Danone Canada. « Nous sommes fiers de soutenir le Club des petits déjeuners avec les produits que nous fabriquons, car nous partageons la conviction que chaque enfant mérite de réaliser son plein potentiel, et cela commence par un petit déjeuner nutritif chaque jour. »

Reconnaissant que les enfants autochtones puissent être plus exposés à l'insécurité alimentaire et à des défis liés à la nutrition, le plus récent financement de Danone a permis de lancer 17 nouveaux programmes de petits déjeuners scolaires dans des communautés autochtones à travers le Canada*, rejoignant près de 3 500 enfants chaque matin.

La qualité des aliments consommés au petit déjeuner joue un rôle déterminant dans la concentration, l'apprentissage et le bien-être général des enfants. « Les enfants grandissent et se développent chaque jour. Pour s'épanouir dans leurs activités quotidiennes, comme aller à l'école, rester attentifs en classe, apprendre et jouer avec leurs amis, ils ont besoin d'un apport suffisant en énergie et en nutriments. Répondre à ces besoins exige une alimentation régulière et équilibrée, d'où l'importance de commencer la journée avec un petit déjeuner nutritif », explique Janna Boloten, M.H.M., P.Dt., diététiste-nutritionniste et directrice, affaires nutritionnelles et scientifiques chez Danone Canada.

« Le partenariat de 30 ans entre le Club et Danone nous a permis non seulement de rejoindre davantage d'enfants, d'écoles et de communautés à travers le pays, mais aussi d'obtenir des résultats concrets. Danone est un véritable partenaire âme sœur, animé par le même désir de faire avancer la cause », a déclaré Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales au Club des petits déjeuners.

Danone Canada déploiera sa campagne de sensibilisation « Meilleurs petits déjeuners : des enfants et un Canada plus forts » sur ses plateformes de médias sociaux tout au long de 2026, poursuivant ainsi son engagement envers la cause de l'accès à la nutrition et le Club des petits déjeuners.

En plus de son rôle de partenaire fondateur du Club des petits déjeuners, Danone Canada poursuit son engagement envers la nutrition des enfants en appuyant des initiatives d'aide alimentaire d'urgence et communautaire. Danone Canada est fière commanditaire de la campagne Make Happy Tummies de la Grocery Foundation et entretient des partenariats de longue date avec des banques alimentaires locales. En 2025, Danone a fait don de l'équivalent de plus de 6,5 millions de pots de yogourt aux banques alimentaires en Ontario et au Québec, offrant un apport nutritionnel essentiel aux familles en situation de crise et réaffirmant son engagement à réduire le gaspillage alimentaire tout en aidant les enfants à accéder à un meilleur petit déjeuner.

*En 2021, Danone Canada s'est engagée à verser 1,2 million de dollars sur cinq ans au Club des petits déjeuners afin de soutenir la création de nouveaux programmes de petits déjeuners scolaires dans des communautés autochtones. En date de 2025, 17 nouveaux programmes ont été lancés dans les Territoires du Nord-Ouest, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les programmes dans des communautés autochtones réfèrent à des écoles où au moins 50% des élèves s'identifient comme Autochtones.

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur www.danone.ca ou sur LinkedIn.

SOURCE Danone Canada

Contact médias: [email protected]