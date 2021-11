Cet engagement de 5 ans permettra dès cette année d'ouvrir 4 nouveaux programmes de petits déjeuners dans des communautés autochtones du Nunavut , du nord du Manitoba et du nord de l' Alberta . D'autres écoles suivront en 2022 et les années suivantes.

En plus de la contribution financière, Danone s'engage à offrir 2,5 millions de produits au Club des petits déjeuners chaque année.

En 2021, le Club des petits déjeuners et Danone Canada célèbrent 25 ans de partenariat et 25 millions d'unités de produits Danone individuels donnés.

BOUCHERVILLE, QC et MISSISAUGA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Club des petits déjeuners et Danone Canada sont ravis d'annoncer un engagement important visant à offrir à davantage d'enfants au Canada une chance égale de réussite. Danone Canada, l'un des partenaires fondateurs du Club, a annoncé un nouvel engagement de 1 200 000 $ au cours des cinq prochaines années pour soutenir de nouveaux programmes de petits déjeuners scolaires dans les communautés qui en ont le plus besoin.

Selon les données les plus récentes sur l'insécurité alimentaire, ainsi que les projections relatives à l'accès aux programmes alimentaires scolaires, le Club des petits déjeuners estime qu'un enfant sur trois est à risque de commencer sa journée d'école le ventre vide. Pour les enfants autochtones, ce chiffre s'élève à un enfant sur deux.

« Au cours de la dernière année, on a constaté une augmentation importante de la fréquentation scolaire et du besoin pour des programmes de petits déjeuners supplémentaires », a expliqué Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « Nous croyons qu'aider les enfants à obtenir l'énergie dont ils ont besoin pour apprendre est une responsabilité partagée et nous sommes vraiment reconnaissants de la relation que nous avons établie avec Danone Canada, qui partage notre engagement de faire passer les enfants avant tout. Vingt-cinq ans de partenariat constituent une étape importante, et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer encore de nombreuses années avec un partenaire aussi exceptionnel. »

L'engagement de Danone Canada aidera, dans un premier temps, le Club des petits déjeuners à rejoindre 1 000 enfants de plus chaque jour. Les quatre écoles suivantes bénéficieront immédiatement de nouveaux programmes de petits déjeuners et d'autres écoles suivront en 2022 et les années suivantes :

École élémentaire Sam Pudlat , Cape Dorset , Nunavut

, , Nunavut École Kisemattawa , Shamawattawa, Manitoba

, Shamawattawa, École Gift Lake , Gift Lake Metis Settlement, Alberta

, Gift Lake Metis Settlement, École Mistassiniy, Desmarais, Alberta

Danone Canada se consacre à soutenir les enfants depuis 1996, année où elle s'est associée pour la première fois au Club des petits déjeuners, un organisme qui partage son engagement pour contribuer à nourrir les jeunes et à combattre l'insécurité alimentaire. En plus des contributions financières, les employés de Danone Canada se portent volontaires pour servir 38 000 petits déjeuners nutritifs chaque année.

En 2021, l'entreprise dépassera les 25 millions de dons cumulatifs d'unités de produits individuels pour soutenir la quête du Club des petits déjeuners, qui vise à ce que tous les enfants, d'un océan à l'autre, commencent leur journée par un petit déjeuner nutritif et équilibré.

« La mission de Danone d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre n'a jamais été aussi importante », a déclaré Dan Magliocco, président de Danone Canada. « En tant qu'entreprise certifiée B CorporationMD, nous nous engageons à mettre les affaires au service du bien commun, et il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'aider à combattre l'insécurité alimentaire. Nous sommes impatients de poursuivre de notre relation de longue date avec le Club des petits déjeuners, alors que nous nous efforçons de créer un monde plus sain dans lequel tous les enfants peuvent atteindre leur plein potentiel. »

À propos du Club des petits déjeuners



Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants, son approche reposant sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 500 000 enfants canadiens dans plus de 3 000 programmes en milieu scolaire et communautaire au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de Danone Canada



Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore.

Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

