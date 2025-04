Le 19e rendez-vous du Déjeuner des grands : 212 000 $ amassés en soutien au Club des petits déjeuners

BOUCHERVILLE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Ce matin, plus de 500 participants et participantes du milieu des affaires et du secteur scolaire de la Montérégie se sont réunis à l'Hôtel Mortagne à l'occasion du Déjeuner des grands, un événement emblématique organisé au profit du Club des petits déjeuners.

Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners, Benoit Gagnon, Jérôme Ferrer, Kevin Sin et le comité organisateur du Déjeuner des Grands. (Groupe CNW/Club des petits déjeuners)

Présentée par Emballages Carrousel, dans une ambiance chaleureuse et engagée, cette matinée de réseautage a permis de souligner la force du mouvement de solidarité qui nourrit le Club depuis 30 ans : « Les entreprises sont des alliées essentielles pour maintenir et étendre les programmes. Grâce à leur appui, nous pouvons continuer à offrir des petits déjeuners nutritifs à des milliers d'enfants et leur donner toutes les chances de réussir. Cet événement incarne à merveille notre mission collective : aider les leaders de demain à atteindre leur plein potentiel. » a déclaré Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. Alors que plus de 28 000 enfants en Montérégie risquent d'arriver à l'école avec la faim au ventre, cet événement a permis de mettre en évidence les besoins grandissants et l'opportunité de soutenir la jeunesse d'aujourd'hui et de demain.

Le petit déjeuner à l'avant-plan

Animée dans le style d'une émission matinale par l'entrepreneur, animateur et ambassadeur du Club, Benoît Gagnon, cette 19e édition a mis en lumière l'impact concret du soutien des partenaires sur la vie de près de 10 000 enfants dans la région. Témoignages émouvants, échanges inspirants et regards en coulisse sur les actions du Club ont ponctué l'événement.

Le public a également eu droit à une surprise de taille : un encan à la criée mené par le chef renommé et homme d'affaires Jérôme Ferrer, venu prêter sa voix et son énergie à la cause.

« C'est un privilège d'animer ce rendez-vous annuellement. Voir le milieu des affaires et scolaire se mobiliser avec autant de cœur est profondément inspirant. Ce mouvement va au-delà du petit déjeuner, nourrir les enfants, c'est aussi nourrir notre avenir. » a déclaré Benoît Gagnon.

Un comité organisateur au cœur du succès

Le succès du Déjeuner des Grands repose sur la passion et l'engagement d'un comité organisateur composé de professionnels et professionnelles engagés, devenus de véritables ambassadeurs de la mission du Club :

Maryse Audet (conférencière et auteure), Joannie Aumont (Nomad Telecom Rogers), Serge Audette (RFA Assurances), Louis Fortin (Actualisation IDH), Martine Cloutier (CSSMV), Faye Dea Jalbert (Exa Design), Marie-Ève Goyette (Quai99), Katya Landry (Clinique Azur), Alain Lapalus (Caisse Desjardins Pierre-Boucher), Johanie Patenaude (Ménard Associés), Caroline Rioux (Polycontrols), Patrice Spencer (Agence Oz) et Paul Thériault (Stanton Chase).

Le Club des petits déjeuners remercie chaleureusement Stanton Chase et Raymond Chabot Grant Thornton, partenaires majeurs de l'événement, ainsi que toutes les parties prenantes pour leur générosité et leur engagement envers la cause.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

