Oikos découvre que les athlètes ne sont pas prêts à manquer une journée d'entraînement, même pendant les séries éliminatoires.

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 9 juin 2025 /CNW/ - L'enthousiasme au Canada pour la finale de la Coupe Stanley est palpable avec les Oilers d'Edmonton en finale pour la deuxième saison consécutive. Entre les discussions au bureau, les reprises de faits saillants à la radio et sur les réseaux sociaux, l'engouement est impossible à ignorer. Mais tous les fans ne sont pas cloués devant leur écran. Certains athlètes ultradisciplinés refusent de manquer leur entraînement au gym, même lorsque leur équipe joue le match de l'année.

Oikos PRO surprend les athlètes canadiens avec une activation de centre d’entraînement pendant les séries 2025 de la Coupe Stanley® (Groupe CNW/Danone Canada)

En tant que yogourt à teneur élevée en protéines officiel de la LNH et marque de yogourt grec fièrement préparé au Canada, Oikos a découvert une vérité simple : pour les athlètes d'élite, les protéines dominent autant leurs routines matinales que leurs fils d'actualité.

Danone Canada a collaboré avec l'agence créative BonClub pour imaginer une activation pour Oikos PRO qui exploitait une vérité culturelle: quand les séries éliminatoires sont en cours, il devient plus difficile de rester fidèle à sa routine d'entraînement. Oikos PRO a été pensé pour des moments comme ceux-ci, un yogourt riche en protéines conçu pour soutenir la performance, avec jusqu'à 24 grammes de protéines par portion.

« Oikos PRO est une marque axée sur une mission claire, connue pour son yogourt riche, crémeux et satisfaisant. Nous sommes là pour soutenir la constance et célébrer la discipline. Plutôt que de demander aux athlètes de choisir entre l'entraînement et le match, nous avons réuni les deux univers avec une activation haute en énergie, digne des séries éliminatoires, qui mettait en valeur leur discipline », explique Aurélie Goffinet, gestionnaire principale de marque chez Danone Canada.

L'activation, pensée pour les réseaux sociaux, a transformé un centre d'entraînement montréalais en véritable paradis pour les fans de hockey. Pendant que certains regardaient le match bien installés sur leur canapé, d'autres s'entraînaient dans une ambiance électrisante digne des séries éliminatoires : éclairage façon aréna, DJ, fans en délire et énergie à couper le souffle. Avec une approche authentique, la campagne a offert un moment ultra dynamique propice au contenu généré par les utilisateurs, tout en mettant en valeur les bienfaits d'Oikos PRO grâce à une dégustation sur place.

L'expérience immersive a renforcé la connexion émotionnelle avec les Canadiens dévoués à leur entraînement. Une surprise bien pensée qui a fait réaliser aux athlètes sur place qu'Oikos est une marque qui « comprend vraiment ce que ça prend. »

« J'ai clairement déjà renoncé à des sorties pour privilégier mon entraînement. La régularité est l'un des facteurs les plus importants de la performance à long terme - et pour moi, cela signifie être présent, même quand il y a quelque chose d'excitant qui se passe. Il est facile de perdre le fil quand on commence à faire des exceptions, et je ne suis pas prêt à prendre ce risque », déclare Phil Wizard, médaillé olympique et champion du monde de breakdance.

À propos d'Oikos® Canada

Oikos fait partie de Danone Canada, un chef de file de l'alimentation axé sur la santé et une entreprise certifiée B Corp. Oikos offre une gamme diversifiée de yogourts grecs, procurant aux consommateurs des produits crémeux, délicieux et nutritifs adaptés à leurs besoins. De Oikos Original, qui offre une texture crémeuse et un goût délicieux, à Oikos PRO, une gamme novatrice riche en protéines et sans sucre ajouté, Oikos propose des produits adaptés à tous les styles de vie, y compris des options sans lactose, faibles en sucre et à haute teneur en protéines. Tous les yogourts Oikos sont fièrement préparés au Canada avec du lait 100 % canadien. Retrouvez Oikos en ligne sur Oikos.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook



À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur www.danone.ca ou sur LinkedIn.

