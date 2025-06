Un montant impressionnant de 278 860 $ au profit du Club des petits déjeuners - un trou d'un coup de la communauté d'affaires

TERREBONNE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le 9 juin dernier se tenait l'événement phare du Club des petits déjeuners, la Classique golf et vélo, un rendez-vous annuel où plus de 250 gens d'affaires se sont mobilisés pour le bien-être des enfants. Pour cette 27e édition qui avait lieu au prestigieux Club de golf Le Mirage, la somme impressionnante de 278 860 $ a été amassée.

Ensemble pour nourrir les enfants

De gauche à droite : Jey Fournier, Guillaume Pineault, Pierre Hébert, Simon Charbonneau, Simon Pigeon, Étienne Dano, Guillaume Lafond, Elizabeth Hosking, Tommy Kulczyk (Club des petits déjeuners), Roch Voisine, Kevin Sin, Mario Tessier, Marie-Ève Dicaire, , Michel Salotti (Fortier Auto), Daniel Germain, Michel Courtemanche, Rodger Brulotte, Ghislain Goulet, Kevin Raphaël, Mikael Kingsbury. (Groupe CNW/Club des petits déjeuners)

Cette journée de plein air de golf et vélo, présentée par Fortier Auto et Raymond Chabot Grant Thornton, a concrétisé l'engagement d'une communauté d'entrepreneurs et de cadres d'entreprise à offrir une alimentation scolaire nutritive, locale et durable aux générations présentes et futures. Reconnaissant de ce mouvement de solidarité, Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club a déclaré : « Le soutien des donateurs corporatifs est un levier indispensable pour maintenir nos programmes de petits déjeuners et les étendre aux enfants qui en ont le plus besoin. Leur générosité permet non seulement de nourrir des milliers d'élèves chaque matin, mais aussi de bâtir un avenir où chaque enfant a l'énergie d'apprendre. ».

Quelques personnalités publiques telles que Sébastien Diaz, Roch Voisine, Pierre Hébert et Guillaume Pineault étaient aussi présentes sur le magnifique parcours du Mirage, unies pour permettre à chaque enfant d'atteindre son plein potentiel.

30 ans d'élan pour le petit déjeuner

Une soirée haute en couleur a suivi, animée par l'animateur Sébastien Diaz, soulignant les 30 ans d'existence du Club des petits déjeuners, ainsi que le succès du travail en coulisse pour offrir des programmes de petits déjeuners de qualité aux plus de 87 000 enfants dans la province. Alors que les familles québécoises vivent avec la menace des tarifs douaniers et la pression de la hausse du coût de la vie, le Club et ses partenaires estiment qu'il y a encore plus de 180 000 enfants en milieu défavorisé qui sont à risque d'arriver à l'école avec la faim au ventre.

« Depuis quand est-ce que l'égalité des chances est un privilège? Quand on y pense, un déjeuner, c'est bien plus qu'un repas : c'est un droit fondamental pour apprendre, se concentrer, rêver. Et aussi pour jouer, s'éclater, découvrir la vie et préparer la suite du Monde! Pour moi, soutenir le Club, c'est croire à un avenir plus juste pour tous les enfants. » a déclaré Sébastien Diaz.

Un comité organisateur d'exception

Le Club des petits déjeuners est fier de compter sur la force et le dynamisme de femmes et d'hommes dévoués à la réussite de cette édition :

Steve Bastien (Environnement routier NRJ), Martin Caron (Raymond Chabot Grand Thornton), Ghislain Goulet (KOIECOM), Marjolaine Guitard (Planfort), Martine Jalbert (consultante et planificatrice en organisation d'événements), Stéphane Jean (Multi-Prêts Hypothèques), Caroline Leclair (Groupe Leclair), Jean-Pierre Le Gresley (Martel & Martel).

Grâce à la générosité de ses partenaires, la Classique golf et vélo continu d'alimenter les plus de 500 programmes de petits déjeuners à travers le Québec.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec au menu pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

Pour plus de renseignements : Hermanie Desrosiers, [email protected], 514-882-5218