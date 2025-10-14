HANGZHOU, Chine, 14 octobre 2025 /CNW/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services d'intelligence artificielle embarquée axés sur la vidéo de calibre mondial, a reçu la prestigieuse médaille d'argent d'EcoVadis, un chef de file mondial de l'évaluation de la durabilité des entreprises. Cette reconnaissance place Dahua parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes à l'échelle mondiale, ce qui témoigne des progrès constantsréalisés par l'entreprise dans l'amélioration de ses pratiques environnementales, sociales et éthiques dans l'ensemble de ses activités.

ecovadis

EcoVadis est l'un des fournisseurs des évaluations les plus fiables au monde de la durabilité des entreprises. Il évalue plus de 130 000 entreprises à travers le monde selon 21 critères de durabilité répartis en quatre thèmes principaux : Environnement, travail et droits de la personne, éthique et approvisionnement durable. L'évaluation est basée sur des normes internationales de développement durable, notamment les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000.

« Notre parcours vers le développement durable est continu et profondément ancré dans toues nos activités, a déclaré M. Xu Zhicheng, vice-président principal et directeur général du Bureau de gestion de la conformité chez Dahua. « L'obtention de la médaille d'argent EcoVadis témoigne des efforts collectifs déployés par nos équipes dans le monde entier. Elle s'inscrit dans notre mission qui consiste à « promouvoir une société plus intelligente et une meilleure qualité de vie », en créant une valeur durable pour nos communautés, nos parties prenantes et l'environnement. »

Dans le cadre de son engagement continu envers la transparence, les pratiques commerciales responsables et l'amélioration continue des facteurs ESG, Dahua a mis en place un solide cadre de performance et de gouvernance en matière de durabilité. Au cours des dernières années, l'entreprise a obtenu de nombreuses certifications reconnues à l'échelle internationale, dont la certification ISO 37301:2021 (Certification du système de gestion de la conformité), la certification ISO 14001 (Gestion de l'environnement), la certification ISO 45001 (Santé et sécurité au travail), la certification ISO 27001 (Sécurité de l'information) et la certification ISO 27701 (Gestion des renseignements personnels). En plus de sa reconnaissance par EcoVadis, Dahua est également devenu membre du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) en 2023, démontrant ainsi son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables et durables.

Au fil des ans, Dahua a pris des mesures importantes pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir une innovation responsable. L'entreprise continue d'améliorer son efficacité énergétique, de réduire ses émissions de carbone et de mettre au point des produits écologiques qui contribuent à l'avènement d'une société plus intelligente et plus verte. Parallèlement, Dahua respecte des normes de travail équitables, favorise un lieu de travail inclusif et collabore étroitement avec ses partenaires et fournisseurs afin de promouvoir le développement durable tout au long de la chaîne de valeur.

Dahua reste déterminé à promouvoir le développement durable par l'innovation, en favorisant l'avènement d'un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable grâce à des technologies responsables et à des écosystèmes collaboratifs.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Dahua en matière de développement durable, consultez le site dahuasecurity.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794455/ecovadis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Dahua Technology

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]