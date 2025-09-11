BERLIN, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services d'intelligence artificielle embarquée axés sur la vidéo de calibre mondial, a annoncé le lancement mondial de la gamme de produits WITHS au salon IFA 2025 à Berlin. Conçue pour répondre aux besoins particuliers des petites et moyennes entreprises (PME), la gamme de produits WITHS offre des solutions de surveillance sans fil intelligentes, faciles à déployer et fiables qui permettent aux propriétaires de protéger facilement leurs magasins, leurs bureaux, leurs entrepôts et leurs installations extérieures.

WITHS : Intelligence, simplicité, sécurité

Le nom WITHS représente sa philosophie : Smart (« intelligence »), Simplicity (« simplicité ») et Security (« sécurité »). Contrairement aux systèmes câblés traditionnels qui peuvent être complexes et coûteux à installer, WITHS offre un déploiement prêt à l'emploi, ce qui favorise l'accessibilité à la surveillance avancée pour les PME. Équipée d'une capacité de détection alimentée par l'IA et d'alertes en temps réel, la gamme de produits WITHS permet aux propriétaires d'entreprise de se concentrer sur les opérations quotidiennes tout en conservant leur tranquillité d'esprit.

Gamme de produits au salon IFA 2025

Le portefeuille WITHS couvre les applications intérieures et extérieures, offrant des solutions sur mesure pour divers environnements commerciaux. Trois produits phares ont retenu l'attention au salon IFA :

Série Hero - Produits dotés d'une double lentille, d'une double vision, d'une détection humaine/animale par l'IA, d'un suivi automatique (panoramique et inclinable), d'un mode de confidentialité en un seul clic et d'une communication bidirectionnelle. Offrent une couverture large et détaillée tout en offrant une protection intérieure interactive.

- Produits dotés d'une double lentille, d'une double vision, d'une détection humaine/animale par l'IA, d'un suivi automatique (panoramique et inclinable), d'un mode de confidentialité en un seul clic et d'une communication bidirectionnelle. Offrent une couverture large et détaillée tout en offrant une protection intérieure interactive. Série Picoo - Conçus pour la sécurité extérieure, ces produits offre l'imagerie couleur WizColor, la détection alimentée par l'IA de zones où il y a des humains, des véhicules et des animaux de compagnie, la technologie intelligente à double lumière, l'indice de protection IP66, le suivi automatique et l'audio bidirectionnel, assurant une protection fiable.

- Conçus pour la sécurité extérieure, ces produits offre l'imagerie couleur WizColor, la détection alimentée par l'IA de zones où il y a des humains, des véhicules et des animaux de compagnie, la technologie intelligente à double lumière, l'indice de protection IP66, le suivi automatique et l'audio bidirectionnel, assurant une protection fiable. Série Apollo - Conçu pour les sites éloignés et hors réseau, ce modèle robuste combine la connectivité 4G et l'énergie solaire avec la détection par l'IA, étendant la surveillance aux zones dépourvues de réseau ou d'électricité, comme les fermes et les chantiers de construction.

Toutes les caméras WITHS prennent en charge la télécommande au moyen de l'application DMSS de Dahua, ce qui permet aux propriétaires d'entreprise de surveiller et de gérer leur système à tout moment et en tout lieu à portée de main. Pour les déploiements plus importants, l'intégration transparente avec les systèmes NVR de Dahua permet une gestion centralisée sur plusieurs sites avec un stockage local et un contrôle unifié.

Des solutions complètes d'intelligence artificielle embarquée qui vont au-delà de la surveillance

En plus de WITHS, Dahua a présenté un large éventail d'innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle embarquée au salon IFA 2025. Parmi les faits saillants, mentionnons les solutions de recharge de VE D-Volt favorisant la mobilité intelligente et durable, la série d'alarmes sans fil AirShield pour la surveillance des intrusions et de l'environnement, ainsi que les produits de construction intelligents, les systèmes de sécurité incendie, les appareils de réseautage pour les consommateurs et les moniteurs de jeu immersifs.

En lançant WITHS et en présentant son portefeuille de solutions d'intelligence artificielle embarquée au salon IFA 2025, Dahua demeure déterminée à fournir des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus durables, favorisant une société plus intelligente et un meilleur mode de vie.

