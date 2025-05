MUNICH, 13 mai 2025 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo de premier plan, a présenté D-volt, sa marque innovante de recharge de VE, au salon Power2Drive Europe 2025, une exposition de premier plan axée sur la mobilité électrique et l'infrastructure de recharge dans le cadre de l'événement The smarter E Europe. Avec pour thème « La révolution : la recharge du changement », D-Volt a présenté sa gamme complète de solutions de recharge intelligentes à courant alternatif et à courant continu, conçues pour les applications résidentielles, professionnelles et publiques.

image

Dans le cadre de l'engagement continu de Dahua en faveur de la durabilité, D-Volt intègre du matériel intelligent à des logiciels avancés pour offrir des expériences de recharge efficaces, fiables et durables qui répondent aux besoins changeants de la mobilité électrique dans divers environnements.

Recharge à domicile : intelligente, écologique et conviviale

Idéale pour les appartements et les villas privées, la solution de recharge à domicile D-Volt offre des fonctionnalités intelligentes telles que :

Équilibrage dynamique de la charge : Ajuste automatiquement le courant de charge pour prévenir les surcharges et assurer un fonctionnement sécuritaire du système d'alimentation électrique domestique.

Ajuste automatiquement le courant de charge pour prévenir les surcharges et assurer un fonctionnement sécuritaire du système d'alimentation électrique domestique. Intégration solaire : Permet une connexion transparente avec les systèmes photovoltaïques solaires, soutenant ainsi une consommation d'énergie renouvelable.

Permet une connexion transparente avec les systèmes photovoltaïques solaires, soutenant ainsi une consommation d'énergie renouvelable. Contrôle par l'application D-Volt : Permet aux utilisateurs de surveiller l'état de recharge, de planifier des sessions, de partager des chargeurs, d'accéder à l'historique d'utilisation et de recevoir des renseignements sur l'énergie à distance au moyen d'appareils mobiles.

Recharge sur le lieu de travail : gestion efficace pour les environnements professionnels

Conçue pour les stationnements d'entreprise et les bureaux, la solution de recharge sur le lieu de travail de D-Volt offre les avantages suivants :

Mesure certifiée MID : Assure une facturation précise et la conformité aux normes européennes.

Assure une facturation précise et la conformité aux normes européennes. Gestion intelligente des recharges : Distribue l'énergie intelligemment sur plusieurs chargeurs.

Distribue l'énergie intelligemment sur plusieurs chargeurs. Plateforme de gestion infonuagique : Permet la surveillance en temps réel, le contrôle des autorisations des utilisateurs, la gestion de la facturation et l'analyse des données par l'intermédiaire d'interfaces Web et mobiles.

Recharge publique et commerciale : des solutions évolutives pour les opérateurs

Pour les emplacements publics et commerciaux comme les centres commerciaux, les stations-service et les grandes aires de stationnement, D-Volt offre des fonctionnalités évolutives et conviviales, notamment :

Configuration à distance et mises à jour en direct : Permet une configuration et un entretien efficaces des grands réseaux de chargeurs.

Permet une configuration et un entretien efficaces des grands réseaux de chargeurs. Plateforme SaaS : Offre une surveillance complète du site, de la facturation, de la gestion des appareils et de l'analyse des données.

Offre une surveillance complète du site, de la facturation, de la gestion des appareils et de l'analyse des données. Caméra APNR intégrée : Permet de suivre en temps réel l'occupation des places de stationnement.

Permet de suivre en temps réel l'occupation des places de stationnement. Solution complète de stationnement intelligent : Intègre des caméras thermiques Dahua pour les alertes de température et les dispositifs de contrôle d'accès afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

S'appuyant sur l'expertise de Dahua en matière d'AIoT, D-Volt continue d'explorer les technologies intelligentes qui soutiennent le développement du transport à faibles émissions de carbone. À l'avenir, Dahua reste déterminé à collaborer avec ses partenaires et sa clientèle, à contribuer à un écosystème de mobilité plus écologique et à remplir sa mission de « permettre une société plus intelligente et un meilleur mode de vie ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2684626/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Dahua Technology

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]