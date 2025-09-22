HANGZHOU, Chine, le 22 sept. 2025 /CNW/ -- Dahua Technology, le fournisseur mondial de solutions et de services d'IA axés sur la vidéo, lance officiellement ses modèles Xinghan d'IA à grande échelle, un système d'IA de nouvelle génération de qualité industrielle qui intègre l'intelligence visuelle à grande échelle avec des capacités multimodales et linguistiques. Développée pour relever les défis complexes des environnements du monde réel, Xinghan représente un grand pas en avant dans l'innovation continue de Dahua, permettant une transformation intelligente dans divers secteurs.

Le modèle Xinghan d’IA à grande échelle de Dahua donne la priorité à l’analyse visuelle en intégrant des capacités multimodales et une expertise sectorielle approfondie pour créer un grand modèle adapté à divers scénarios d’application. Fondée sur cette base concrète, elle est la clé de la mise en œuvre de solutions d’IA évolutives et commercialement viables. (PRNewsfoto/Dahua Technology)

Base technologique du modèle Xinghan

Avec pour mission de permettre aux machines de vraiment comprendre le monde, le système modèle Xinghan continue d'évoluer en reliant la recherche de pointe aux applications du monde réel. Venant du terme chinois désignant « galaxie », Xinghan offre une matrice de capacités complète alimentée par une synergie périphérie-nuage, permettant une intelligence évolutive et adaptative dans tous les secteurs d'activité. L'architecture améliorée de Xinghan comprend trois séries de modèles principaux : L, V et M. Le modèle de la série L met l'accent sur la compréhension et l'interaction du langage naturel, tandis que les deux autres traitent d'applications plus spécifiques :

Série V : modèles de vision Xinghan

Axée sur l'intelligence visuelle avancée et l'analyse vidéo, cette série rationalise les catégories cibles en se concentrant sur des cibles clés (ex. humains, véhicules automobiles et autres véhicules) afin de réduire la complexité des modèles tout en maintenant une grande précision.

Principales caractéristiques :

Protection périmétrique : couverture est étendue en identifiant avec précision des cibles plus petites (même jusqu'à 20×20 pixels) par rapport aux modèles d'IA traditionnels basés sur l'architecture CNN, ce qui réduit les fausses alarmes et augmente la portée de détection des caméras de grand format*.





couverture est étendue en identifiant avec précision des cibles plus petites (même jusqu'à 20×20 pixels) par rapport aux modèles d'IA traditionnels basés sur l'architecture CNN, ce qui réduit les fausses alarmes et augmente la portée de détection des caméras de grand format*. WizTracking : offre un algorithme de suivi intelligent de nouvelle génération qui peut gérer les occlusions complexes et les variations de la posture cible, ce qui permet une amélioration de 50 % de la précision*.





offre un algorithme de suivi intelligent de nouvelle génération qui peut gérer les occlusions complexes et les variations de la posture cible, ce qui permet une amélioration de 50 % de la précision*. Détection des foules : améliore considérablement la détection de petites cibles sur de longues distances (jusqu'à deux fois plus loin) et dispose d'une compensation de parapluie, améliorant ainsi la précision de 80 % dans des conditions pluvieuses*. La fonction offre également une augmentation de 2,5 fois de la portée d'analyse, prend en charge la détection de jusqu'à 5 000 personnes et offre des performances robustes dans des foules denses et des environnements peu éclairés*.





améliore considérablement la détection de petites cibles sur de longues distances (jusqu'à deux fois plus loin) et dispose d'une compensation de parapluie, améliorant ainsi la précision de 80 % dans des conditions pluvieuses*. La fonction offre également une augmentation de 2,5 fois de la portée d'analyse, prend en charge la détection de jusqu'à 5 000 personnes et offre des performances robustes dans des foules denses et des environnements peu éclairés*. IA WDR adaptative en fonction de la scène : tire parti de la connaissance situationnelle pour analyser les caractéristiques spatiales et contextuelles d'une scène, ce qui permet une configuration intelligente et automatisée de la caméra.





tire parti de la connaissance situationnelle pour analyser les caractéristiques spatiales et contextuelles d'une scène, ce qui permet une configuration intelligente et automatisée de la caméra. Assistance aux règles d'IA : conçue pour la délimitation automatique des règles anti-intrusion de la Protection périmétrique, offrant un accès en un clic, une reconnaissance de scène très précise, une analyse automatique, et plus encore.

Série M : modèles multimodaux Xinghan

Les modèles multimodaux sont des systèmes d'IA avancés capables de traiter et d'intégrer simultanément plusieurs types de données hétérogènes (p. ex. texte, images, audio et vidéo). Cette approche améliore considérablement l'efficacité du traitement de l'information, permet une interaction plus naturelle entre l'humain et l'ordinateur et libère un plus large éventail de scénarios d'application.

Principales caractéristiques :

WizSeek : révolutionne l'investigation vidéo par la recherche en langage naturel. Décrivez simplement votre cible (ex. personnes, véhicule, animal ou objet, etc.) et WizSeek récupère instantanément les vidéos correspondantes dans les archives enregistrées.





révolutionne l'investigation vidéo par la recherche en langage naturel. Décrivez simplement votre cible (ex. personnes, véhicule, animal ou objet, etc.) et WizSeek récupère instantanément les vidéos correspondantes dans les archives enregistrées. Alarme à définition textuelle : permet aux utilisateurs de définir les alarmes en les décrivant simplement en langage naturel, ce qui réduit considérablement le seuil de développement et permet une configuration rapide, flexible et évolutive adaptée à divers scénarios du monde réel.

Pour en savoir plus sur les modèles Xinghan d'IA à grande échelle, cliquez ici.

*Les résultats sont fondés sur une configuration et un environnement de test standard.

