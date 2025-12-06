HANGZHOU, Chine, le 6 déc. 2025 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services d'AIoT axé sur la vidéo de calibre mondial, a récemment accueilli des installateurs partenaires exceptionnels du monde entier à son siège social pour les célébrations du Dahua Pro Challenge 2025. L'événement met en relation une communauté mondiale de professionnels qualifiés pour favoriser la collaboration, l'échange de connaissances et le renforcement des partenariats au sein de l'écosystème des installateurs.

Sur le thème « CONSTRUISEZ-LE. MONTREZ-LE. GAGNEZ-LE », la campagne 2025 s'appuie sur le succès de l'initiative inaugurale de l'an dernier. Elle vise à encourager les participants à présenter des installations créatives et des applications pratiques des solutions de Dahua, améliorant ainsi les échanges professionnels mondiaux et la croissance de l'écosystème.

En ouverture de l'événement, M. Fu Liquan, président du conseil d'administration et président de Dahua Technology, a exprimé sa gratitude pour la confiance et la collaboration de longue date des partenaires installateurs du monde entier. Il a souligné qu'à mesure que la transformation numérique progresse, les installateurs d'écosystèmes jouent un rôle essentiel en tant que lien final qui intègre les technologies de l'AIoT dans les scénarios quotidiens. M. Fu Liquan a réaffirmé l'engagement de Dahua envers la contribution conjointe, la coopération avantageuse pour tous et les avantages partagés, en soulignant l'investissement continu dans le développement de l'écosystème pour favoriser un environnement collaboratif qui stimule à la fois la valeur pour la clientèle et la croissance des partenaires.

Le programme de plusieurs jours a offert une expérience technique immersive, combinant des ateliers pratiques, des démonstrations fondées sur des scénarios et des discussions approfondies avec les équipes des produits et de l'ingénierie de Dahua. Les participants ont exploré les systèmes vidéo intelligents, les solutions de construction intelligente et les applications intégrées de l'AIoT, ce qui leur a permis d'obtenir des renseignements pratiques sur les stratégies de déploiement, l'optimisation opérationnelle et les tendances technologiques émergentes. Ces engagements ont permis aux partenaires installateurs d'approfondir leur compréhension des solutions de Dahua tout en partageant leur expertise, favorisant ainsi un échange qui se renforce mutuellement.

Des visites guidées de la salle d'exposition et des installations de fabrication d'intelligence numérique de Dahua ont permis aux participants d'avoir un aperçu des coulisses du développement de produits, des flux de travail d'assemblage et des capacités d'approvisionnement mondiales. Ces visites ont mis en lumière la fiabilité, l'évolutivité et la rigueur technique du portefeuille de solutions de Dahua, renforçant la confiance des partenaires dans la prestation de systèmes à haute performance dans les différentes demandes du marché.

Les représentants des installateurs ont également partagé leurs impressions de l'événement. Un partenaire du Moyen-Orient a fait remarquer : « Cette visite a approfondi notre compréhension des capacités alimentées par l'IA de Dahua et de la façon dont elles se traduisent en valeur réelle pour la clientèle. » Un représentant du Royaume-Uni a ajouté : « Le fait de communiquer avec des pairs de différentes régions nous inspire à offrir des solutions plus intégrées et prêtes pour l'avenir à nos clients. »

Au-delà de l'apprentissage technique, les activités culturelles - y compris une visite de West Lake et une expérience immersive de Songcheng - ont renforcé les liens interpersonnels et créé un sentiment d'appartenance parmi les participants de différentes régions. L'événement s'est terminé par un gala rendant hommage aux partenaires de Golden Pro qui ont fait preuve d'excellence et de créativité, et apporter une contribution importante à l'écosystème mondial des installateurs de Dahua.

En combinant l'immersion technologique, le partage des connaissances opérationnelles et le réseautage mondial, Dahua a renforcé son rôle d'innovateur de l'AIoT et de moteur de la collaboration écosystémique. Le Pro Challenge a une fois de plus démontré comment Dahua permet aux installateurs du monde entier d'offrir des solutions plus intelligentes, plus efficaces et axées sur la valeur, faisant progresser les collectivités intelligentes, connectées et durables.

À l'avenir, Dahua continuera d'élargir son écosystème d'installateurs et d'améliorer les programmes d'habilitation des partenaires, en favorisant la collaboration et la création conjointe interrégionales pour stimuler la prochaine génération d'innovation en matière d'AIoT, tout en faisant progresser sa mission de favoriser une société plus intelligente et un meilleur mode de vie.

