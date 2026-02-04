BARCELONE, Espagne, le 4 février 2026 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, présente ses plus récentes solutions d'affichage et de contrôle intelligents à l'Integrated Systems Europe (ISE) 2026 à Barcelone. Lors de l'exposition, Dahua présente une gamme complète de produits LED innovants et de solutions d'affichage professionnelles, tous conçus pour offrir des expériences visuelles immersives, flexibles et fiables dans des environnements professionnels et commerciaux.

Écran MiP

Les produits LED d'intérieur de la série SM de Dahua disposent de la technologie MiP avancée (MicroLED dans l'emballage), offrant un contraste plus élevé, une apparence plus foncée et des détails d'image plus fins que les écrans COB classiques. En intégrant des puces MicroLED sans substrat au moyen d'un transfert massif et d'un emballage RDL avancé, la série soutient une miniaturisation durable, des angles de vision ultra-larges dépassant 170°, des rapports de contraste allant jusqu'à 100 000:1 et une stabilité structurelle améliorée.

Écran d'épissage créatif

Les produits LED d'intérieur de la série SE, utilisent la technologie d'emballage SMD pour offrir une luminosité supérieure et une taille flexible, idéale pour les supermarchés et les magasins de détail. Disponible en quatre emplacements de pixels et plusieurs tailles d'armoire, la série prend en charge des armoires emboîtables, une installation de rotation de 90 degrés sans changement de couleur, des conceptions ultra-minces de 28 mm, des fenêtres d'affichage à haute luminosité en option et des bords d'armoire personnalisables pour des formes irrégulières simples.

Curved Rental LED

Pour les environnements de location et de création, la Curved Rental LED est dotée d'un système de verrouillage en forme d'arc qui permet d'épisser sans heurts les écrans plats, convexes et concaves avec des angles réglables de −10° à 10° par incréments de 2,5°. Sa plateforme modulaire et sa boîte d'alimentation tout-en-un remplaçable à chaud permettent une maintenance rapide et des configurations flexibles. La version Cube prend en charge les angles à 90° et les affichages cubiques à plusieurs côtés, avec une installation sans outils et des options d'assemblage mixtes.

Affichage LED tout-en-un pliable de 135 pouces

Ce modèle phare est conçu pour des applications haut de gamme, allant des réunions de direction aux salles d'exposition, aux roadshows, aux e-sports, aux villas, aux clubs et au camping en plein air. Il est équipé d'un écran 1080p de 135 pouces avec technologie COB inversée intégrale, offrant un affichage agréable pour les yeux, une grande durabilité et un entretien facile. L'appareil est pliable, mobile et réglable en hauteur de 65 cm, ne nécessitant aucune installation et prêt à l'emploi. Alimenté par Android 14 (Windows en option), il prend en charge l'affichage multi-écran, les fonctions de caméra intelligente, les fonctions de sécurité améliorées et le fonctionnement assisté par IA, offrant des expériences professionnelles et de divertissement prêtes à l'emploi.

Solution de centre de commande

La solution de salle de contrôle N70 offre un puissant décodage de la caméra multicanal, une capture et un affichage du signal ultra-HD, un contrôle flexible, une large compatibilité de protocole et des sorties personnalisables pour les écrans LED et LCD. La solution AVoIP permet un contrôle à distance KVM efficace, une transmission vidéo de haute qualité à faible latence, une expansion illimitée du système et une collaboration interrégionale, offrant une gestion AV fluide pour les centres de commande et les opérations à grande échelle.

Solution d'affichage commercial

Dahua offre une signalisation numérique polyvalente pour une utilisation intérieure et extérieure. Les modèles extérieurs (43 à 65 pouces) offrent une luminosité élevée, une protection contre les intempéries et un fonctionnement fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La gamme intérieure comprend des présentoirs muraux en plastique économique et en métal ultra-mince haut de gamme, ainsi que des vitrines à haute luminosité pouvant atteindre 3 000 cd/m² pour une excellente visibilité au soleil. Ces solutions couvrent une vaste gamme de besoins en matière d'affichage commercial, des installations standard aux commerces de détail haut de gamme et aux applications de vitrine.

Pour découvrir les produits et solutions d'affichage de Dahua, visitez le stand 3S800 ou apprenez-en davantage sur le site Web de Dahua Display.

