BARCELONE, Espagne, 12 novembre 2025 /CNW/ - Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services d'IA embarquée axés sur la vidéo, a présenté ses innovations de nouvelle génération en matière de ville intelligente lors du Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 à Barcelone. Sur le thème « Ensemble pour un avenir durable », Dahua a démontré comment ses capacités d'IA embarquée et ses modèles d'IA à grande échelle Xinghan permettent de rendre les villes du monde entier plus sûres, plus efficaces et plus durables.

Cette année, la présentation de Dahua comprenait des solutions complètes dans les domaines de la sécurité urbaine, de la mobilité, de la gouvernance urbaine et de la protection écologique, démontrant comment l'intelligence et la durabilité peuvent progresser ensemble dans le fonctionnement des villes modernes.

Renforcer les villes intelligentes grâce aux modèles d'IA à grande échelle Xinghan

L'une des innovations phares était les modèles d'IA à grande échelle Xinghan, qui intègrent la vision, la multimodalité et l'intelligence linguistique. Grâce à une compréhension visuelle approfondie et à un raisonnement contextuel, Xinghan permet aux systèmes urbains de percevoir, d'analyser et de réagir de manière autonome à des scénarios urbains complexes. Il favorise une prise de décision plus intelligente en matière de sécurité publique, de gestion du trafic et de surveillance environnementale, et transforme le fonctionnement des villes, passant d'une surveillance passive à une gouvernance proactive et adaptative.

La solution de sécurité urbaine de Dahua intègre des caméras, des radars et des capteurs IDO dans un centre opérationnel urbain unifié qui permet une surveillance en temps réel et une réponse rapide en cas d'urgence. Elle aide les autorités à obtenir une vue d'ensemble des opérations urbaines, de la sécurité publique aux indicateurs environnementaux, grâce à des informations basées sur des données pour une meilleure gouvernance et coordination.

Pour lutter contre la congestion et améliorer l'efficacité routière, Dahua a présenté sa solution de gestion du trafic urbain, qui comprend un contrôle dynamique des feux de signalisation, une détection des incidents basée sur l'IA et des technologies avancées de contrôle de la vitesse. Son dispositif phare Spotter Ultra peut surveiller jusqu'à huit voies sans portiques supplémentaires, ce qui réduit les coûts d'infrastructure tout en améliorant la précision et la couverture.

Afin de promouvoir la mobilité verte, Dahua a présenté des systèmes intelligents pour les bus et les flottes équipés de dispositifs de sécurité active, de détection des angles morts et de surveillance de la consommation de carburant. Ces solutions sont conformes aux normes de sécurité de l'UE et favorisent des transports publics plus propres et plus intelligents.

La société a également présenté sa solution de gouvernance urbaine, qui relie plusieurs modules, notamment la gestion urbaine, les interventions d'urgence et la surveillance environnementale, au sein d'un réseau unifié. Grâce à la recherche de texte et d'images basée sur l'IA et à l'interaction avec un modèle linguistique à grande échelle, les opérateurs urbains peuvent récupérer des informations et coordonner leurs actions plus efficacement, améliorant ainsi la réactivité et les services aux citoyens.

Un autre point fort a été la solution de protection de la nature de Dahua, qui utilise l'IA, l'IDO et la détection par drone pour prévenir les incendies de forêt et protéger la biodiversité. En associant l'imagerie thermique et l'analyse intelligente, elle permet une détection précoce et un commandement précis dans les situations d'urgence, contribuant ainsi à une gestion écologique durable.

Lors d'une table ronde sur la technologie gouvernementale et l'IA de nouvelle génération, John Li, directeur général des activités gouvernementales chez Dahua Technology, a souligné : « Lorsque les villes passent au numérique, l'objectif doit être de fournir de meilleurs services aux citoyens. À Dahua, nous concevons chaque solution avec empathie, en nous concentrant sur les besoins réels des gens, et pas seulement sur les détails techniques. »

Max Huang, directeur de projet des activités gouvernementales, a ajouté : « Grâce aux modèles d'IA à grande échelle Xinghan, les opérateurs urbains peuvent mieux comprendre leurs villes et les rendre véritablement plus sûres, plus fluides et plus durables. »

À l'avenir, Dahua continuera à collaborer avec des partenaires mondiaux pour faire progresser la transformation numérique, en construisant des villes plus intelligentes, plus sûres et plus vivables pour l'avenir.

