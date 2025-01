NEW YORK, 21 janvier 2025 /CNW/ -- Le 15 janvier, l'exposition CABDA EAST a débuté au Meadowlands Exposition Center à New York, où DAHON a dévoilé sa nouvelle technologie « D-VELO », captivant l'intérêt des professionnels et des amateurs de cyclisme.

Une nouvelle ère à CABDA EAST

DAHON à CABDA, New York, 2025 (PRNewsfoto/DAHON)

CABDA EAST 2025 a attiré plus de 100 marques mondiales de bicyclettes, offrant ainsi une plateforme unique pour présenter les dernières tendances et les innovations de pointe dans le domaine du cyclisme. L'événement a attiré des experts et des amateurs de cyclisme de toute la côte est, de la Nouvelle-Angleterre et du centre du littoral de l'Atlantique, ce qui a donné un aperçu passionnant de l'avenir de l'industrie du cyclisme.

DAHON a présenté une variété de nouveaux modèles dotés de sa technologie innovante D-VELO. Le temps fort de l'événement a été la présentation du Dr Jonathan Weinert, expert en micro-mobilité, qui a exposé une étude de cas convaincante sur la quête d'excellence de DAHON en matière de conception de cadres de vélo, en se concentrant sur les améliorations progressives en termes de poids, de durabilité et de vitesse.

Présentation de la technologie D-VELO

À la lumière des tendances récentes en matière de micromobilité, M. Weinert a commencé par aborder les réponses de l'industrie aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de commodité, de performance et de durabilité. Parmi les dernières conceptions de vélos et de vélos électriques, il a souligné la façon dont D-VELO offre des solutions aux défis courants en matière de conception de vélos.

La technologie D-VELO représente l'approche exclusive de DAHON en matière de conception et d'essais de vélos, en mettant l'accent sur les applications liées à la conception des cadres. En optimisant la rigidité du cadre et en améliorant les éléments structurels clés, D-VELO offre une puissance de pédalage plus efficace, de meilleures performances en termes de vitesse et une expérience de conduite globalement améliorée.

Principaux produits exposés

Pour permettre aux visiteurs de découvrir directement l'enthousiasme que procure la technologie D-VELO, les modèles les plus récents suivants ont été présentés à la CABDA :

K-Feather : Vélo électrique léger conçu à l'aide de la technologie « D-VELO », qui établit une nouvelle norme dans la catégorie des vélos à assistance électrique. Il allie simplicité et fonctionnalité, avec une autonomie de 40 km et un poids de seulement 12 kg, ce qui le rend idéal pour les déplacements quotidiens et les courts trajets.

Vélodon A4 : Après avoir été testé, le cadre Eagle avancé de ce vélo - comprenant un tube supérieur en flèche, un triangle Eagle et un support de selle redressé - améliore la rigidité de 32,9 % par rapport aux vélos de route standard, ce qui permet d'améliorer la vitesse et l'efficacité de la conduite.

Hemingway GR : Ce vélo pliant, conçu pour les aventures en ville et hors route, offre une conduite souple sur différents terrains. Son cadre léger en aluminium et ses pneus polyvalents en font un excellent choix pour les cyclistes à la recherche de performance et de commodité.

Les regards sont tournés vers l'avenir

Avec le lancement de ces modèles, DAHON élargit son offre au-delà des vélos pliants et contribue à l'évolution de l'industrie du vélo au sens large.

À la clôture de CABDA EAST, la technologie « D-VELO » de DAHON a reçu des réactions positives de la part des participants, ce qui a renforcé la réputation de l'entreprise en tant que chef de file de l'industrie en matière d'innovation dans le secteur de la bicyclette.

Le périple de DAHON se poursuit avec l'exposition CABDA MIDWEST Expo à Chicago, les 12 et 13 février, où l'entreprise présentera d'autres avancées dans le domaine de la technologie cycliste.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter usa.dahon.com ou envoyer un courriel à [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2602250/2700_1.jpg

SOURCE DAHON