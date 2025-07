SHENZHEN, Chine, 30 juillet 2025 /CNW/ - Acteur mondial de premier plan dans le domaine des vélos pliants, DAHON a toujours été animé par l'innovation. Après avoir été largement salué par le secteur à l'issue d'une année marquée par des salons internationaux et une campagne médiatique, DAHON annonce officiellement le changement de nom de sa technologie « D-VELO » en DAHON-V.

Le « V » signifie « Victoire » et symbolise l'évolution et le triomphe de l'ingénierie de pointe de DAHON.

Qu’est-ce que la suite technologique DAHON-V? (PRNewsfoto/DAHON) Les principaux médias publient des rapports sur les produits DAHON-V Vélodon C8 Di2 et Télodon C8 AXS. (PRNewsfoto/DAHON)

Origines et innovation

La technologie DAHON-V est le fruit d'une « refonte » en profondeur de la conception traditionnelle des cadres de vélo, qui a abouti à une série de technologies et de méthodes d'essai conçues pour améliorer la vitesse des vélos pliants et de route :

Vélos pliants :

Avec l'introduction des technologies DELTECH et Super Down Tube , DAHON a considérablement amélioré la rigidité du cadre, surmontant ainsi la faiblesse typique des cadres pliants à poutre unique. Les vélos sont ainsi plus rapides, plus sûrs et plus durables.

Vélos de route :

En appliquant les principes DAHON-V, DAHON a optimisé les structures des cadres afin de minimiser les pertes de puissance, offrant ainsi une plus grande efficacité, une meilleure rigidité et de meilleures performances de conduite.

Faits saillants des produits

DAHON a dévoilé une gamme de nouveaux produits innovants lors du salon EUROBIKE 2025 à Francfort, en Allemagne, et a attiré l'attention générale avec sa campagne DAHON 2.0, soutenue par sa technologie exclusive DAHON-V qui promet des performances améliorées sur toutes ses gammes de produits.

Les produits suivants ont été particulièrement remarqués lors du salon :

Télodon C8 AXS : un vélo de route pliable en carbone qui allie portabilité et performances à grande vitesse, avec un système de verrouillage interne en V et un cadre plus rigide.

Vélodon C8 Di2 : le premier vélo de route entièrement en carbone de DAHON équipé de la technologie DAHON-V, notamment du système de changement de vitesse électronique SRAM et du système UDH, conçu pour la vitesse pure.

De grands médias dédiés au cyclisme comme Global Cycling Network (GCN) Tech ont également couvert l'événement et présenté les produits exposés.

Perspectives d'avenir

À l'avenir, DAHON continuera à développer la technologie DAHON-V à travers :

Le développement de matériaux avancés (composites en carbone et alliages haute performance)

L'intégration intelligente (systèmes adaptatifs pour vélos électriques)

La création d'un écosystème (normalisation de la technologie DAHON-V dans toutes les catégories)

Grâce à des partenariats stratégiques avec des instituts de recherche et des chefs de file du secteur, DAHON s'engage à façonner l'avenir du cyclisme en proposant des solutions de mobilité plus légères, plus rapides et plus intelligentes aux cyclistes du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]

www.dahon.com

