FRANCFORT, Allemagne, 29 juin 2025 /CNW/ - Sous la direction de M. David Hon, fondateur et chef de la direction, DAHON a dévoilé une gamme de nouveaux produits novateurs au salon EUROBIKE 2025, suscitant un vif intérêt avec sa campagne DAHON 2.0, portée par la technologie DAHON-V, promettant une amélioration des performances dans toutes les gammes de produits.

La chaîne incontournable sur le cyclisme, GCN Tech, a fait un reportage sur le tout dernier vélo pliant en carbone, le Télodon C8 AXS. (PRNewsfoto/DAHON) Le K-Feather (en haut à gauche), le Télodon C8 AXS (en haut à droite), le Vélodon C8 Di2 (ci-dessous) (PRNewsfoto/DAHON)

L'impressionnante gamme de produits a attiré de grandes personnalités de l'industrie comme les dirigeants de Giant et de Golden Wheel Group, ainsi que de nombreux partenaires de distribution européens de DAHON. De grands médias dédiés aux cyclisme comme Global Cycling Network (GCN) Tech offrent également l'occasion de faire le point sur les produits.

Faits saillants sur les nouveaux produits

K-Feather - Le vélo électrique ultraléger

Avec une conception ultracompacte pesant seulement 12 kg, le K-Feather intègre une batterie cachée haute densité et un couplemètre pour une puissance de sortie intelligente allant jusqu'à 40 km. Ce produit, qui fusionne technologie et esthétique, bénéficie d'une conception minimaliste, ce qui en fait un choix de premier plan pour les navetteurs urbains.

Télodon C8 AXS - Le vélo pliant à cadre en carbone

Le premier vélo de route pliant de DAHON en fibre de carbone à barre unique est doté d'un mécanisme de pliage en V interne exclusif qui conserve sa forme pliable épurée et simple. Associé à la technologie DELTECH brevetée et au Super Downtube, il offre une rigidité de cadre améliorée et une durée de vie prolongée. Équipé d'un système de déplacement sans fil SRAM AXS et d'un UDH, il assure des performances précises et stables à des vitesses élevées.

Vélodon C8 Di2 - Le vélo de route à cadre en carbone

Conçu avec la technologie DAHON-V, ce vélo bénéficie d'une conception de cadre aérodynamique et est doté d'un dérailleur électronique Shimano Ultegra Di2. La rigidité du cadre est augmentée de 20 à 30 % par rapport aux vélos de route en carbone standard, offrant une conduite puissante, mais agile.

Gamme DAHON Electric

La gamme électrique de DAHON marque une nouvelle ère dans le monde des vélos électriques. Avec cinq séries de tailles et de cas d'utilisation, allant des vélos à assistance électrique aux cyclomoteurs électriques, en passant par les motocyclettes électriques et les tricycles électriques.

Ces fonctions intelligentes et conviviales reflètent la mission de DAHON de rendre la mobilité quotidienne plus facile, plus intelligente et plus agréable.

Du 25 au 29 juin 2025, retrouvez DAHON au kiosque A12, dans le hall 12.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2721380/World_s_biggest_cycling_channel_GCN_Tech_reported_latest_T_lodon_C8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2721381/K_Feather__upper_left__T_lodon_C8_AXS__upper_right__V_lodon_C8.jpg

SOURCE DAHON

PERSONNE-RESSOURCE : Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec [email protected], www.dahon.com.