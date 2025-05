SHANGHAI, 15 mai 2025 /CNW/ - DAHON, acteur majeur de l'industrie du vélo pliant, a présenté sa vision de l'avenir du cyclisme au salon China Cycle 2025, en mettant en avant des innovations primées et la technologie de pointe DAHON-V. L'événement a attiré les foules et l'attention des médias, notamment grâce à des essais pratiques et des compétitions.

DAHON a proposé une expérience attrayante en trois parties, permettant aux invités de découvrir le concept de la marque axé sur l'innovation par le biais d'informations techniques, d'essais et d'un défi de vitesse.

Kiosque de DAHON au salon CHINA CYCLE 2025 (PRNewsfoto/DAHON) Le personnel explique les innovations brevetées de Télodon C8 AXS aux médias (PRNewsfoto/DAHON)

Aperçus techniques

Les visiteurs ont découvert la technologie DAHON-V par le biais de vidéos, d'affiches et de démonstrations en direct effectuées par le personnel, qui ont permis de comprendre clairement les caractéristiques innovantes, de la conception à l'exécution.

Défi de vitesse DAHON-V

Au cœur du salon, DAHON a organisé un concours de vitesse spécial DAHON-V. Les vélos de route P8 et Vélodon A4 de DAHON se sont confrontés à d'autres marques. Les vélos DAHON se sont distingués par une accélération et une stabilité supérieures dans les courses, les montées et les virages, offrant aux pilotes et aux spectateurs une expérience directe de la signature DAHON.

La gamme complète des vélos DAHON-V redéfinit l'avenir du cyclisme

Cette année, DAHON a dévoilé une série complète de vélos révolutionnaires équipés de la technologie DAHON-V, allant des vélos pliants aux vélos de route, en passant par les vélos électriques, couvrant ainsi les besoins des différents cyclistes.

Le vélo de route pliant en fibre de carbone Télodon C8 AXS a notamment reçu le prestigieux Gold Award lors de la remise des 2025 CHINA CYCLE Innovation Awards, parmi 15 Gold Awards et 55 Excellence Awards.

David T. Hon, président du groupe DAHON, a déclaré : « Du pliage à la conduite, DAHON a toujours accordé la priorité aux besoins des utilisateurs. Grâce à notre innovation DAHON-V, nous repoussons les limites du cyclisme. Ce salon n'est pas seulement une présentation de nos produits et de notre technologie, mais aussi un aperçu de la vision de DAHON pour l'avenir de la mobilité urbaine, où le vélo devient un mode de vie plus intelligent, plus écologique et plus important. »

Bien que l'événement soit terminé, l'engagement de DAHON en faveur de l'innovation se poursuit. En 2025, DAHON continuera à faire progresser le secteur grâce à sa technologie DAHON-V, en se développant à l'échelle mondiale et en faisant évoluer l'industrie du vélo vers des innovations intelligentes, légères et adaptées à chaque situation.

