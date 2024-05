D'un océan à l'autre, des centaines de bénévoles se mobilisent pour la Journée nationale de La grande corvée

Dix événements partout au Canada pour célébrer la Journée internationale des sentiers le 1er juin

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Il faut toute une nation pour prendre soin du plus long réseau de sentiers du monde! Et le 1er juin, c'est exactement ce que feront des bénévoles dévoués dans tout le pays.

Chaque printemps, Sentier Transcanadien, l'organisation qui défend, gère et fait la promotion du réseau national de sentiers du Canada, octroie des fonds à des centaines de groupes de sentier afin qu'ils puissent retrousser leurs manches et s'occuper de leur tronçon local du Sentier Transcanadien. Et le 1er juin, pour célébrer la Journée internationale des sentiers, Sentier Transcanadien va collaborer avec dix communautés pour organiser des événements qui mettent en valeur certains des incroyables travaux bénévoles réalisés d'un océan aux deux autres.

« La Journée de La grande corvée incarne le concept de gestion collective des ressources naturelles. Les groupes de sentier peuvent décider ce dont leur communauté a le plus besoin, tout en laissant leur marque sur cet incroyable réseau national de sentiers », a déclaré Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « C'est inspirant de voir un tel intérêt pour un effort national d'entretien du Sentier qui nous relie tous et toutes. »

Les activités de la Journée de La grande corvée varient d'un endroit à l'autre, en fonction des besoins locaux en matière de sentiers. Les activités peuvent comprendre le nettoyage, l'enlèvement de débris, l'installation d'œuvres d'art, l'entretien ou la reconnaissance des bénévoles.

Cette année, les principaux sites où se dérouleront des activités de la Journée de La grande corvée comprennent :

Edmonton , Alb. : le sentier Amisk Wacîw Mêskanaw (Beaver Hill Road)

, Alb. : le sentier Amisk Wacîw Mêskanaw (Beaver Hill Road) Victoria , C.-B. : le sentier régional Galloping Goose

, C.-B. : le sentier régional Galloping Goose Erickson, Man . : le sentier Rossburn Subdivision

. : le sentier Rossburn Subdivision Fredericton , N.-B. : le pont pédestre Bill Thorpe

, N.-B. : le pont pédestre Conception Bay South , T.-N.-L. : Newfoundland T'Railway

, T.-N.-L. : Newfoundland T'Railway Baie Mahone , N.-É. : le tronçon Dynamite Trail du Rum Runners Trail

, N.-É. : le tronçon Dynamite Trail du Rum Runners Trail Toronto, Ont. : Great Lakes Waterfront Trail

: Great Lakes Waterfront Trail Windsor, Ont. : Great Lakes Waterfront Trail

: Great Lakes Waterfront Trail Sainte-Agathe-des-Monts, Qc : Le P'tit Train du Nord

: Le P'tit Train du Nord Haines Junction , Yn : le sentier Pine Lake

« Les groupes de sentier de tout le Canada travaillent très fort pour que le Sentier Transcanadien demeure sécuritaire, accessible et beau - et ce n'est pas une mince affaire! », selon Mathieu Roy. « Si vous utilisez votre tronçon de sentier local pour faire de l'exercice, pour vous rendre au travail ou pour vous rapprocher de la nature, je vous encourage à participer à une activité de la Journée de La grande corvée dans votre communauté. »

Pour en savoir plus sur la Journée de La grande corvée, visitez : https://sentier.ca/evenements/la-journee-de-la-grande-corvee-de-2024/. La grande corvée est généreusement soutenue par Columbia Sportswear et Toyota Canada.

À propos de Sentier Transcanadien

Long de 28 000 kilomètres, le Sentier Transcanadien est un réseau de sentiers qui traverse l'ensemble des provinces et des territoires, relie 15 000 communautés et rejoint les trois côtes du Canada. Il s'agit du plus long sentier multiusage du monde et il ne cesse de croître.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

