LONGUEUIL, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La présidente de l'Agence spatiale canadienne (ASC), Lisa Campbell, a annoncé aujourd'hui au Congrès international d'astronautique (IAC) que l'entreprise torontoise Kepler Communications Inc. a été choisie comme maitre d'œuvre de la mission HydRON-DS de l'Agence spatiale européenne (ESA).

HydRON-DS est une constellation de 10 satellites suivant la même orbite autour de la Terre. Cette mission fera appel aux télécommunications par laser pour fournir aux utilisateurs gouvernementaux et commerciaux une connexion Internet ultraperformante dans l'espace, à des vitesses inédites. Cette opportunité a été rendue possible grâce au partenariat de longue date et fructueux du Canada avec l'ESA, qui permet aux entreprises canadiennes du secteur spatial de mettre à profit leur expertise sur le marché européen. Depuis 1979, le Canada a le privilège d'être le seul État coopérant non européen de l'ESA.

Mme Campbell a aussi souligné d'autres résultats concrets de ce partenariat pour les entreprises canadiennes, comme les suivants.

L'entreprise SBQuantum de Sherbrooke évaluera la viabilité de son magnétomètre quantique à diamant dans l'espace. L'ESA évaluera la fiabilité et la précision du magnétomètre et examinera la possibilité de l'utiliser sur des satellites, par exemple pour surveiller les orages magnétiques ou cartographier les minéraux présents dans le sous-sol lunaire.

L'entreprise C-CORE de St. John's (Terre-Neuve) concevra et construira un transpondeur d'étalonnage pour la mission Biomass, qui fournira des données cruciales sur l'état et l'évolution des forêts du monde entier et nous permettra de mieux comprendre le rôle qu'elles jouent dans le cycle du carbone.

Le secteur d'affaires Mesure et analyse de l'entreprise ABB, de Québec, au Canada , fournira le laser pour l'interféromètre de la mission Forum, la neuvième mission Earth Explorer de l'ESA. Les données de la mission serviront à évaluer l'effet du rayonnement infrarouge lointain sur le climat.

Citations

« La participation continue du Canada aux programmes de l'Agence spatiale européenne favorisera une croissance considérable de notre secteur spatial puisqu'elle créera des emplois hautement spécialisés et offrira des débouchés essentiels sur les marchés européens. Cette collaboration nous permet de participer à des missions spatiales internationales et de veiller à ce que le secteur spatial canadien reste innovateur, dynamique et compétitif dans un contexte mondial en évolution rapide. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis 45 ans, la collaboration entre le Canada et l'ESA permet de participer à des projets du programme spatial européen auxquels l'accès nous aurait été fermé autrement. Pour les entreprises canadiennes, cet accès unique au marché spatial européen se traduit par des perspectives de commercialisation, mais aussi par des ventes réelles, par la création d'emplois, le partage des connaissances ainsi que des possibilités de partenariats internationaux. Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration pour consolider les fortes synergies entre nos secteurs privé, public et universitaire et faire progresser ensemble les sciences et technologies spatiales. »

Lisa Campbell, présidente, Agence spatiale canadienne

« L'ESA est fière du projet HydRON, qui témoigne de l'effet des plus positifs de la collaboration entre l'Europe et le Canada pour faire progresser les technologies spatiales. Constitué d'un réseau de satellites de télécommunications par laser pour des connexions Internet rapides comme l'éclair, HydRON pourrait transformer la façon de se connecter à l'échelle mondiale et permettre de combler le fossé numérique et d'assurer des télécommunications sécurisées sur la Terre et au-delà. »

Josef Aschbacher, président, Agence spatiale européenne

Faits en bref

L'Accord de coopération entre le Canada et l'ESA a été signé pour la première fois en 1979 et renouvelé récemment en 2019.

L'Europe est le deuxième partenaire commercial du secteur spatial canadien après les États-Unis. L'ESA est l'une des plus grandes agences spatiales du monde et réalise un large éventail de missions et d'activités spatiales auxquelles des entreprises du secteur spatial canadien peuvent participer, fortes de leur expertise.

Entre avril 2018 et mars 2022, 44 organisations canadiennes ont reçu un total de 125 contrats, d'une valeur d'environ 59 millions d'euros, ce qui n'aurait pas été possible sans l'Accord de coopération entre le Canada et l'ESA.

Du 14 au 18 octobre, l'ASC participe au 75e Congrès international d'astronautique (IAC) à Milan, en Italie. C'est le plus important rendez-vous des acteurs du secteur spatial mondial : ils y prennent connaissance des derniers développements dans le milieu universitaire et l'industrie, profitent d'occasions de réseautage et discutent de partenariats potentiels.

