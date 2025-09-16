« Ahhh! » Le McVégé est maintenant offert partout au Canada

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Attention, Canada, le voici! Le sandwich McVégéMC est maintenant offert dans les restaurants McDonald's participants partout au pays. Créé spécialement pour satisfaire les goûts des Canadiens, le McVégé est composé d'un pâté pané préparé avec un mélange de légumes (carottes, haricots verts, zucchini, petits pois, soja, brocoli et maïs), assaisonné à la perfection et garni de laitue en lanières et d'une sauce de style mayonnaise crémeuse, le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé. Ceux qui veulent y ajouter une touche de piquant pourront opter pour le McVégé épicé avec la sauce habanero crémeuse emblématique de McDonald's.

« La réaction des clients a été incroyable lorsque nous avons testé le McVégé en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick plus tôt cette année, a déclaré le chef Jeff Anderson, responsable de l'innovation culinaire chez McDonald's du Canada. Maintenant, nous sommes ravis de lancer le McVégé à l'échelle pancanadienne pour offrir plus de variété et la saveur audacieuse et emblématique de McDonald's à encore plus de clients au Canada. »

Dans la continuité des démarches de McDonald's pour rendre son offre plus inclusive, le McVégé rejoint le Joyeux festinMD Sandwich au fromage fondant et le Joyeux festinMD Wrap-éclairMD laitue et tomate. Plus tôt cette année, l'entreprise lançait l'option de la boisson à l'avoine pour accompagner certaines boissons McCafé, ce qui reflète sa volonté d'offrir plus de variété et de répondre aux préférences des clients.

À partir d'aujourd'hui, les clients pourront savourer le McVégé à la carte ou en Trio avec les frites de renommée mondiale de McDonald's, faites de pommes de terre 100 % canadiennes.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de 2 millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 450 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Plus de 80 % des près de 2 milliards de dollars dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's le sont auprès de fournisseurs canadiens.

