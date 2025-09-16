Cinquante-neuf pour cent des Canadiens sont des aspirants entrepreneurs. C'est la plus forte proportion observée depuis 2017.

Six propriétaires d'entreprise sur dix ont changé de stratégie l'année dernière.

Huit Canadiens sur dix estiment qu'avoir une petite entreprise est une manière viable de gagner sa vie.

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'entrepreneuriat n'a jamais été aussi en vogue depuis huit ans au Canada. On assiste à un nouvel engouement pour le lancement et le développement d'entreprises. Le sondage RBC sur la petite entreprise de cette année indique que la proportion de Canadiens aspirant à être propriétaires d'entreprise a atteint un nouveau sommet : à 59 %, elle a augmenté de 13 points en seulement deux ans - il faut remonter à 2017 pour trouver des chiffres comparables. Le sondage dresse le portrait d'une nation d'aspirants entrepreneurs qui voient grand et de propriétaires de petites entreprises qui s'adaptent aux nouvelles réalités du moment. Les Canadiens ont manifestement l'entrepreneuriat dans le sang : huit répondants sur dix (81 %) estiment qu'avoir une petite entreprise est une manière viable de gagner sa vie.

« Ces dernières années, les propriétaires de petite entreprise ont vu surgir bien des difficultés, souligne Karen Svendsen, directrice générale principale, Petite entreprise et partenariat. Après la pandémie, ce fut la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Puis est survenue la hausse des droits de douane. La résilience des entrepreneurs est une constante : ils changent de cap, s'adaptent et trouvent de nouvelles façons de répondre aux besoins des Canadiens. Il ne faut pas s'étonner que ces derniers considèrent la petite entreprise comme l'un des piliers de notre économie et de nos collectivités. »

Un dynamisme qui varie d'une région à l'autre

C'est en Ontario qu'on trouve le plus d'aspirants entrepreneurs Alberta Saskatchewan

et Manitoba Ontario Québec Atlantique 60 % 60 % 68 % 45 % 62 %

Faire preuve de capacité d'adaptation et d'agilité pour rester concurrentiel

On le voit bien avec les propriétaires de petite entreprise canadiens : la capacité d'adaptation est l'une des caractéristiques clés des entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils sont six sur dix (61 %) à avoir infléchi leur stratégie commerciale l'an dernier ; la moitié (51 %) ont même profondément remanié leur modèle d'affaires afin de demeurer concurrentiels. La proportion de répondants qui estiment que la conjoncture actuelle exige de se montrer plus proactif est de 46 % et, pour 43 % d'entre eux, la réussite à long terme nécessite de prendre des risques. Tous ces chiffres montrent combien les propriétaires de petite entreprise sont déterminés à innover et à étendre leurs activités dans un marché en perpétuelle évolution.

L'optimisme demeure malgré les difficultés économiques

Malgré les défis actuels - plus de la moitié des répondants (56 %) s'inquiètent particulièrement de l'inflation et des droits de douane -, l'optimisme est encore au rendez-vous. Trois propriétaires d'entreprise sur quatre (75 %) disent bien s'adapter à la volatilité des marchés ; ils sont 76 % à se juger résilients face au changement. Pour la plupart, les perspectives annuelles restent bonnes ; beaucoup prévoient investir dans la mise à niveau des ressources numériques, le renforcement de la marque, la conquête de nouveaux marchés et l'innovation, tout en s'attachant à la rentabilité et à une croissance gérable.

« Pour un propriétaire de petite entreprise, la résilience ne consiste pas seulement à braver la tempête, mais aussi à en profiter pour se réinventer et pour assurer la croissance à long terme, explique Karen Svendsen. C'est exactement ce que nous aidons nos clients à faire, jour après jour. »

Soutenir les entrepreneurs au-delà des services bancaires

Tout est question de disposer des bons outils, des bonnes données et du soutien requis à chaque étape, peu importe le contexte économique. RBC épaule les entrepreneurs canadiens depuis des années. Elle les aide à se lancer en affaires, à développer leur entreprise et à s'adapter, grâce à des solutions qui dépassent le cadre des services bancaires. Voici ce qu'offre RBC, en collaboration avec ses partenaires de confiance :

Ownr ®: Pour les entrepreneurs de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un moyen rapide et abordable d'enregistrer et de constituer leur entreprise en ligne, tout en automatisant d'importantes formalités juridiques et de conformité.

Moneris : Que vous soyez en magasin, en ligne ou les deux, Moneris vous offre une gamme complète de solutions de paiement unifiées, un soutien jour et nuit et des services sur place. Les commerçants partenaires de RBC peuvent accéder à leurs fonds le jour suivant, chaque jour, sans frais supplémentaires.

Avantages Perspectives RBCMC pour la petite entreprise : Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.

Futurpreneur : Pour les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans qui veulent avoir accès à des ressources, au financement et au mentorat destinés aux entreprises. Futurpreneur Canada offre aux jeunes entrepreneurs des ressources et jusqu'à deux ans de mentorat afin de planifier, lancer, gérer et faire croître leur entreprise.

Cours en ligne Le parcours du fondateur : Ce cours virtuel gratuit, offert par le Morrissette Institute for Entrepreneurship de l'Université Western, Objectif avenir RBC® et The Globe and Mail‡, explique aux participants la marche à suivre pour mener une nouvelle entreprise à la réussite.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à des conseils d'affaires en ligne à l'adresse www.rbc.com/demarreruneentreprise .

Le sondage RBC sur la petite entreprise

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 4 juillet au 8 août 2025. En tout, 2 001 adultes canadiens (18 ans ou plus) représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population du Canada. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à +/- 3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec

Lauren Ng , Communications, RBC

SOURCE RBC Banque Royale