OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Dans une optique de reprise post-pandémie et de transition vers un avenir axé sur l'énergie propre où personne n'est laissé pour compte, les projets visant à accroître la diversité et l'inclusion dans les milieux de travail partout dans le monde sont plus importants que jamais.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui les résultats du sondage de la campagne internationale Parité d'ici 30. Selon ces résultats, en 2020, les femmes représentaient moins du tiers des effectifs dans le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale.

Publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le sondage révèle que les femmes occupent 32 % des emplois dans le secteur mondial de l'énergie; de ce pourcentage, 39 % ont des emplois de premier échelon et 26 % un poste de direction.

D'après les résultats du premier exercice de collecte et de déclaration de données de Parité d'ici 30, le pourcentage de postes occupés par des femmes, sans égard au niveau, est plus élevé en moyenne chez les 163 signataires de la campagne que dans l'ensemble du secteur de l'énergie.

Dirigée par Ressources naturelles Canada, la campagne Parité d'ici 30 est un projet international dans le cadre de l'initiative Clean Energy Education and Empowerment (C3E) qui vise à combler le fossé entre les sexes et à fournir des observations sur l'inclusion des femmes et des groupes sous-représentés dans le domaine de l'énergie propre.

En collaboration avec Diversio, une firme d'analyse torontoise dirigée par des femmes qui établit la norme mondiale en matière de diversité et d'inclusion, Parité d'ici 30 a recueilli des données sur des sociétés du secteur de l'énergie à l'échelle mondiale et a réalisé un sondage auprès des signataires de la campagne Parité d'ici 30 pour évaluer les caractéristiques démographiques et les expériences professionnelles de la main-d'œuvre du secteur.

Les résultats ont permis de faire la lumière sur les obstacles systémiques et les préjugés qui constituent un frein à la rétention et à l'avancement des femmes dans le secteur. Le nouveau cadre de présentation de rapports est une première étape cruciale pour remédier à la situation. Il établit les indicateurs de base nécessaires pour aider les organisations et les gouvernements à mesurer leurs progrès par rapport aux engagements en matière d'égalité des genres. Ces observations fondées sur des données peuvent contribuer à l'accélération des progrès, créer un véritable élan et inciter davantage d'organisations à se joindre au mouvement.

La campagne Parité d'ici 30 s'inspirera de ces nouvelles observations pour épauler les gouvernements et les industries et ainsi leur permettre de prendre des mesures ciblées qui sauront rendre le secteur de l'énergie plus équitable et plus inclusif. Il est essentiel d'assurer la participation de groupes habituellement sous-représentés - comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les groupes racialisés et les peuples autochtones - pour relancer l'économie et assurer sa croissance à long terme après la crise de la COVID-19.

« Il faut faire mieux. Ces résultats sont un point de départ. Maintenant, on réduit l'écart. Parce qu'en incluant tout le monde, on obtient les meilleurs. »

« Parité d'ici 30 est la première initiative en son genre qui met les entreprises énergétiques de par le monde au défi de favoriser la diversité et l'inclusion dans leur milieu de travail et ainsi l'épanouissement et la réussite des employés, sans égard à leur identité. En recueillant des données et en nous servant de notre cadre fondé sur des éléments probants, nous avons établi des indicateurs de base pour mesurer les progrès des signataires. Comme pour la plupart des autres secteurs, le domaine de l'énergie a encore beaucoup à faire au chapitre de la diversité et de l'inclusion. Toutefois, grâce au concours de Parité d'ici 30, les sociétés énergétiques sont particulièrement bien placées pour opérer de véritables changements, et la firme Diversio est emballée d'être partenaire dans cette aventure. »

