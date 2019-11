CST Spark Inc. offre la prochaine génération de régimes enregistrés d'épargne-études aux Canadiens

Le Plan Futé CST est la solution judicieuse, simple et flexible pour vous aider à réaliser les rêves de votre enfant.

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - CST Spark Inc., société de régimes d'épargne-études numériques, est heureuse d'annoncer que le Plan Futé, un régime enregistré d'épargne-études (REEE) flexible, est à présent disponible pour tous les Canadiens. CST Spark, filiale de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (CST), est le tout nouveau membre de la famille CST qui permet aux Canadiens d'atteindre leurs objectifs d'épargne-études par l'intermédiaire d'une technologie conviviale sur leurs appareils mobiles, en tout temps.

« La conviction que tous les Canadiens méritent d'avoir accès à l'éducation supérieure a déclenché un mouvement pour CST. Nous avons créé les régimes enregistrés d'épargne-études il y a presque 60 ans et CST Spark nous permet aujourd'hui de poursuivre notre objectif qui est d'aider davantage de Canadiens à accéder au pouvoir que confère l'éducation, dit Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études. Grâce à l'innovation et à la technologie, notre stratégie continue de produire des solutions orientées vers l'éducation pour que les familles canadiennes puissent s'assurer que leurs enfants aient la possibilité de réussir. »

Le Plan Futé est le premier de son genre à être fondé sur une stratégie de placement conçue pour les REEE. Simple et flexible, le régime investit dans fonds négociés en bourses (FNB) qui sont gérés de façon professionnelle par des investisseurs chefs de file et expérimentés. Ses frais de gestion s'élevant à seulement 1,5 pour cent, le Plan Futé vise à réduire les risques tout en maintenant des gains dans le but de maximiser le potentiel de croissance selon l'âge de votre enfant. C'est vous qui décidez combien et quand vous souhaitez investir et vous pouvez commencer avec aussi peu que 10 $ par mois.

« Investir dans l'avenir de votre enfant ne vous prendra que quelques minutes. Vous pouvez désormais oublier la banque et accéder à votre Plan Futé en toute sécurité, à partir de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre téléphone. Nos représentants en négociation directe sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en cours de route, dit Bernadette MacPherson, vice-présidente, Ventes numériques, chez CST Spark Inc. CST Spark nous permet de joindre plus de Canadiens alors que nous investissons avec un seul objectif en tête : faire en sorte que vous soyez en mesure de payer pour les études postsecondaires. »

Avec sa tradition d'innovation et de réflexion inspirée, CST continue d'évoluer afin de répondre aux besoins de familles affairées ayant un style de vie actif. Alors que de plus en plus de Canadiens passent au numérique pour investir, CST Spark offre la tranquillité d'esprit aux familles qui investissent afin de pouvoir offrir un avenir brillant à leur enfant. Le Plan Futé CST est vendu par prospectus uniquement.

Pour en savoir plus sur le Plan Futé, veuillez visiter le site www.cstspark.ca/fr/.

À propos de CST Spark Inc.

Lancée en 2018, CST Spark Inc. est une société d'épargne-études numérique dont l'objectif est d'aider les Canadiens à planifier pour rendre les études postsecondaires possibles. Filiale de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études, CST Spark simplifie les choses pour les parents qui veulent commencer à épargner afin d'offrir un avenir brillant à leurs enfants. CST Spark a été lancée dans le but d'élargir la vision de CST et de lui permettre d'accomplir sa mission. CST Spark est le distributeur et le gestionnaire de fonds d'investissement du Plan Futé.

Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.cstspark.ca/fr/.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est une fondation à but non lucratif qui s'emploie à aider les familles canadiennes à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants. Outre de se concentrer sur l'épargne-études, la Fondation récompense des étudiants brillants et dotés d'un esprit communautaire en leur décernant des bourses d'études - ayant versé plus de 2 millions de dollars depuis sa création. Par le biais de l'innovation, de son travail de plaidoyer et de son parrainage des régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études que les familles utilisent pour épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue d'œuvrer pour accomplir sa mission. CST a aidé près de 800 000 bénéficiaires à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires et gère des actifs de plus de 5 milliards de dollars.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales, C.S.T. Spark Inc. et Consultants C.S.T. inc., exercent leurs activités sous la marque principale CST.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site https://foundation.cst.org/fr/.

