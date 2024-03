TORONTO, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études, le principal fournisseur de solutions d'épargne-études au Canada, annonce la nomination de Peter Lewis au poste de Président et chef de la direction à compter du 1er avril 2024.

Peter Lewis, Président et chef de la direction, CST (Groupe CNW/Canadian Scholarship Trust Foundation)

Peter est profondément et passionnément investi dans la mission de CST visant à rendre possible l'accès à l'enseignement postsecondaire pour tous les Canadiens. Leader accompli et visionnaire, il apporte au rôle de Chef de la direction une riche expérience fondée sur ses antécédents éprouvés en matière de stimulation de la croissance et de l'innovation au cours des 33 dernières années de service chez CST dans divers rôles, dont le plus récent en tant que Chef de l'exploitation. Grâce à son leadership, CST a élargi son champ d'action pour faire en sorte que toutes les familles canadiennes aient la possibilité de poursuivre des études postsecondaires.

À propos de CST

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et dotés d'un esprit communautaire par l'entremise de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires. Pour plus d'informations, visitez www.cst.org.

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: Communiquez avec : Alexa Ciufo, responsable des communications, [email protected]