TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - CST, chef de file de l'accès aux études postsecondaires pour tous les Canadiens en leur fournissant les ressources financières dont ils ont besoin, a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux membres à son conseil d'administration, David Oliver et Peyman Parsi. Les deux mettront à profit leur expertise pour mener à bien la mission et la stratégie de CST.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons David et Peyman au sein du conseil d'administration », a affirmé Brenda Bartlett, présidente du conseil d'administration, administratrice, présidente et cheffe de la direction, PWL Capital Inc. « Étant donné que David et Peyman possèdent tous les deux des décennies d'expérience en leadership corporatif, leurs réflexions et leur expertise seront un atout, plus précisément dans les secteurs des services financiers et des technologies de l'information, dont notre organisme pourra grandement bénéficier. »

David Oliver a été membre du conseil d'administration de nombreux organismes; à l'heure actuelle, il siège au conseil d'administration de CDSPI, LAWPRO, BRJO Investments Ltd. et Fiducie de soins de santé des retraités du secteur de l'automobile. Outre sa vaste expérience des conseils d'administration, David a occupé des postes de haute direction dans le secteur des services financiers et possède une connaissance et une expérience approfondies en stratégie, gouvernance, exploitation et gestion des placements.

Peyman Parsi a occupé pendant plus d'une décennie diverses fonctions, particulièrement des postes de leadership, en ingénierie, innovation, cybersécurité et transformation numérique. Peyman a été directeur et conseiller en technologie financière pour une suite innovante d'accélérateurs et de produits de banque numérique, d'emprunt, d'automatisation intelligente, de paiements et de systèmes bancaires ouverts en tant que chef des technologies à Blanc Labs. Pendant plus de deux décennies, il a dirigé la stratégie mondiale, l'exécution, la distribution et l'exploitation à titre de chef des techniques de distribution des technologies à la Bourse de Toronto.

Pour commenter la nomination des nouveaux membres au conseil d'administration, Sherry MacDonald, présidente et cheffe de la direction de CST, a déclaré : « nous sommes heureux d'accueillir David et Peyman au conseil d'administration car chacun possède une expérience et une perspective pertinentes qui sont essentielles à notre entreprise et à notre gouvernance. »

Ces nominations au sein du conseil d'administration entrent en vigueur le 8 août.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense aussi des étudiants canadiens travailleurs dotés d'un esprit communautaire en leur offrant des prix des bourses d'études et des bourses d'entretien. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

