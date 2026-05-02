MONTRÉAL, le 2 mai 2026 /CNW/ - L'Agglomération de Montréal annonce la réouverture aux véhicules, du chemin de l'Anse-à-l'Orme dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dès 18h30.

Il est à noter que le pont de l'île Mercier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, est également réouvert aux véhicules depuis midi aujourd'hui.

Ces réouvertures ont été rendues possibles par une baisse des niveaux d'eau qui permet pour l'instant à la population d'y circuler de manière sécuritaire. Advenant que les niveaux remontent, l'Organisation de sécurité civile et de continuité des affaires de l'agglomération de Montréal (OSCCAAM) refermera ces voies de circulation.

Pour des raisons de sécurité, le chemin de l'Anse-à-l'Orme a été fermé à la circulation le 19 avril entre le Chemin de Senneville et la rue Timberlea-Trail et le pont de l'île Mercier le 20 avril.

Afin de faciliter les déplacements de la population montréalaise, le Centre de coordination des mesures d'urgence a mis en ligne une carte indiquant l'état des routes.

Les équipes sont toujours mobilisées

Le Plan particulier d'intervention - inondations printanières de l'OSCCAAM demeure activé.

Le risque d'inondation est toujours présent dans plusieurs secteurs, d'où l'importance de maintenir en place les digues et les autres mesures de protection installées. Les équipes sur le terrain poursuivent leur surveillance des mesures d'atténuation et de protection.

Montréal recommande de ne pas circuler inutilement dans les secteurs inondés ou à risque d'inondation. Les citoyennes et citoyens concernés doivent continuer de protéger leur maison avec des sacs de sable, même si des digues ont été érigées dans leur secteur.

Pour s'informer

Les personnes qui habitent un secteur à risque d'inondation sont invitées à consulter le site Montreal.ca, ainsi que la page web de leur arrondissement ou de leur municipalité, pour obtenir de l'information spécifique à leur secteur. Nous recommandons aussi aux citoyennes et citoyens des arrondissements de s'abonner à notre système « Avis et alertes » afin de recevoir les informations importantes concernant leur secteur par courriel ou par texto.

Rappelons que la distribution de sacs de sable est une initiative locale des arrondissements et villes liées. Les citoyens et citoyennes sont donc invités à communiquer avec leur arrondissement ou ville liée pour s'en procurer. Pour plus d'information, la population peut également communiquer avec le 311.

L'Agglomération de Montréal appelle à la solidarité, notamment pour aider les personnes plus âgées ou vulnérables, en leur prêtant main-forte pour monter des digues sur leur terrain, par exemple.

SOURCE Ville de Montréal

Source et information : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]