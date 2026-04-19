MONTRÉAL, le 19 avril 2026 /CNW/ - L'augmentation des débits des derniers jours a entraîné une hausse des niveaux d'eau et l'Organisation de sécurité civile et de continuité des affaires de l'agglomération de Montréal (OSCCAAM) est toujours en mode intervention de son Plan particulier d'intervention - inondations printanières.

Les arrondissements et les villes liées concernées ont installé des digues et des moyens de protection temporaires. Ils ont également distribué des sacs de sable aux citoyennes et citoyens qui pouvaient être impactés par la crue printanière. Jusqu'à maintenant, la situation est maîtrisée et l'agglomération de Montréal a les ressources nécessaires pour répondre aux besoins actuels.

Afin d'assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, le chemin de l'Anse-à-l'Orme sera fermé, entre le chemin de Senneville et la rue Timberlea-Trail, à compter de 17h ce soir et pour la durée nécessaire selon l'évolution de la situation.

Le Centre de coordination des mesures d'urgence a mis en ligne une carte indiquant l'état des routes afin de faciliter les déplacements de la population montréalaise. Pour des raisons de sécurité, l'OSCCAAM recommande d'éviter les secteurs des fermetures.

Pour suivre l'état de la situation et obtenir plus d'informations, visitez montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal

Source et information : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]