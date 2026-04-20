MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - En raison de la crue des eaux printanières, l'Agglomération de Montréal annonce la fermeture aux véhicules, dès 19 h ce soir, du pont de l'île Mercier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Le pont demeurera toutefois accessible aux piétons.

Cette fermeture est en vigueur jusqu'à nouvel ordre en raison des niveaux d'eau élevés de la rivière des Prairies. Montréal invite les citoyennes et citoyens à éviter le secteur et à suivre la signalisation en place.

Rappelons que le chemin de l'Anse-à-l'Orme, entre le chemin de Senneville et la rue Timberlea-Trail, est également fermé depuis 17 h, dimanche.

Les équipes mobilisées

Le Plan particulier d'intervention - inondations printanières de l'Organisation de sécurité civile et de continuité des affaires de l'agglomération de Montréal demeure activé. Les équipes de la Ville de Montréal, des arrondissements et des villes reconstituées sont mobilisées pour assurer la sécurité de la population. L'agglomération a les ressources nécessaires et a mis en place des mesures d'atténuation et de protection pour gérer la situation.

La sécurité civile poursuit sa mobilisation et nos équipes sont à pied d'œuvre sur le terrain.

Les personnes qui habitent un secteur à risque d'inondation sont invitées à consulter le site Montreal.ca, ainsi que la page web de leur arrondissement ou de leur municipalité, pour obtenir de l'information spécifique à leur secteur. Nous recommandons aussi aux citoyennes et citoyens des arrondissements de s'abonner à notre système « Avis et alertes » afin de recevoir les informations importantes concernant leur secteur par courriel ou par texto.

Rappelons que la distribution de sacs de sable est une initiative locale des arrondissements et villes liées. Les citoyens et citoyennes sont donc invités à communiquer avec leur arrondissement ou ville liée pour s'en procurer. Pour plus d'information, la population peut également communiquer avec le 311.

Le Centre de coordination des mesures d'urgence a mis en ligne une carte indiquant l'état des routes afin de faciliter les déplacements de la population montréalaise. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'éviter les secteurs des fermetures.

SOURCE Ville de Montréal

Source et information : Division des affaires publiques et des mesures d'urgence, Ville de Montréal, [email protected]