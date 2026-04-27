Montréal procédera à son test annuel des sirènes d'alerte à la population le 6 mai entre 9 h et 16 h

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Montréal, en collaboration avec les installations industrielles possédant une sirène d'alerte à la population, coordonnera un test des sirènes d'alerte le mercredi 6 mai, entre 9 h et 16 h.

Cet exercice de simulation vise à sensibiliser les Montréalais et les Montréalaises qui habitent à proximité de ces établissements et à les informer des façons de se protéger en cas d'incident impliquant le relâchement de produit toxique. L'exercice permet également de valider le bon fonctionnement des équipements et l'état de préparation de tous les intervenants en mesure d'urgence.

Dans le cadre de cet exercice, les usines participantes déclencheront leur sirène à tour de rôle et selon un horaire prédéfini. Ces sirènes émettent un son montant et descendant d'une durée de trois minutes et se font entendre sur le rayon d'exposition potentiel. Advenant un accident industriel réel ou imminent, le déclenchement de la sirène d'alerte serait suivi par l'émission de messages via différents outils de communication qui pourraient notamment inclure les réseaux sociaux, le système « Avis et alertes » de la Ville, le service d'appels automatisés de la Sécurité civile, le système de messages Québec En Alerte, ainsi que des communiqués de presse.

Le 6 mai, il s'agit simplement d'un test. Ainsi, il n'y a aucun danger pour votre famille ou votre sécurité. Nous vous invitons à profiter de ce test pour vous familiariser avec les consignes.

La sirène crie : tout le monde à l'abri !

Les sirènes d'alerte à la population ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se mettre rapidement à l'abri à l'intérieur en entrant dans le bâtiment le plus proche. Le respect de ces consignes contribuera à assurer la sécurité de toutes et de tous et à faciliter le travail des premiers intervenants :

Entrer rapidement dans le bâtiment le plus près;

Fermer les portes, les fenêtres et les systèmes de ventilation;

Laisser les enfants à la garderie ou à l'école pour éviter toute exposition au produit toxique;

Éviter de faire des appels téléphoniques, sauf pour signaler une urgence au 911;

Suivre les consignes des autorités.

Écoles et garderies

Les responsables des écoles et des garderies du territoire montréalais potentiellement exposés sont sensibilisés à ce type d'événement et connaissent les consignes de sécurité à mettre en place en cas de fuite. Ils sont donc en mesure de prendre soin des enfants et de s'assurer de leur bien-être durant ce type de situation.

Plus de détails

Le service « Avis et alertes » permet de recevoir des avis et alertes lors des situations d'urgence. La population est invitée à s'y inscrire.

Pour repérer les usines participantes et connaitre l'horaire des tests ou pour plus de renseignements sur les risques et les mesures à privilégier pour se protéger en cas de fuite de produit toxique, nous vous invitons à consulter la page Web Fuite de produit toxique : quoi faire si on entend une sirène d'alerte.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Division des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]