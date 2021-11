L'assureur annonce un nouvel ajout à sa plateforme numérique Connexion santé : Petit BamBou, une application favorisant la pleine conscience.

TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Au moment où la population canadienne continue de faire face aux défis qui accompagnent la pandémie de COVID-19 et réintègre en grande partie son milieu de travail physique, l'autogestion de la santé mentale est plus importante que jamais. Consciente de cette réalité, Croix Bleue Medavie est heureuse d'annoncer le tout dernier ajout à sa plateforme numérique Connexion santé pour les adhérents de ses régimes : un abonnement complet exclusif de trois mois gratuit à Petit BamBou, une des applications mobiles de pleine conscience les plus populaires au monde.

« À Croix Bleue Medavie, nous comprenons que chaque personne au pays a fait face à différents défis engendrés par la pandémie qui perdure depuis presque deux ans, déclare Colleen Adams, chef de service, Solutions de produits numériques et de santé à Croix Bleue Medavie. En ajoutant Petit BamBou à notre plateforme Connexion santé, nous offrons à nos adhérents une solution arrivant à point, qui leur permet de prendre soin d'eux-mêmes et de renforcer leur résilience et qui promeut le soutien continu de la santé mentale. »

Dans les dernières années, le concept de la pleine conscience comme moyen de gérer sa propre santé mentale a gagné en popularité. La pratique de la pleine conscience peut être une façon extrêmement efficace de renforcer sa résilience, d'améliorer sa capacité à équilibrer ses émotions, de diminuer son niveau de stress ainsi que d'atténuer les symptômes associés à l'anxiété et à la dépression.

Avec plus de huit millions d'utilisateurs partout sur la planète, Petit BamBou met l'encadrement en matière de bien-être et les conseils et la formation sur la santé mentale de l'avant par l'entremise de ses services mobiles et Web. Une des priorités de l'application Petit BamBou est de rendre son utilisation accessible à tout le monde, y compris les enfants et les personnes n'ayant jamais pratiqué la pleine conscience ou la méditation. Ses programmes abordent un large éventail de sujets, comme le stress, le mieux-être en milieu de travail, le sommeil et la pleine conscience chez les enfants.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir Petit BamBou aux adhérents des régimes de Croix Bleue Medavie, affirme Benjamin Blasco, cofondateur de Petit BamBou. Les dernières années ont été difficiles et ont entraîné un grand niveau de stress et d'anxiété chez les gens de partout dans le monde. Dans ce contexte de pression accrue, nous savons que Petit BamBou peut s'avérer un outil extrêmement pratique pour alléger certains des fardeaux de la vie quotidienne et aider les personnes qui souhaitent atteindre un plus grand sentiment d'équilibre, autant au travail qu'à la maison. »

Petit BamBou est le plus récent ajout à la plateforme Connexion santé de Croix Bleue Medavie, qui propose aux adhérents de ses régimes une flexibilité accrue et un accès élargi à des produits novateurs et à de nouveaux services de soins de santé numériques. En matière de santé mentale, Connexion santé offre également un accès simple à des services comme la Thérapie sur Internet, qui regroupe la Thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI) et la Thérapie en direct, ainsi que Médecin en ligne et Tests pharmacogénétiques.

« Lorsque nous avons lancé Connexion santé, notre objectif était d'outiller la population canadienne pour qu'elle puisse gérer sa propre santé de façon proactive et Petit BamBou, par sa nature, s'inscrit parfaitement dans cet objectif, déclare Colleen Adams. Par l'ajout de Petit BamBou, nous confirmons notre engagement ferme à améliorer le bien-être de la population canadienne en proposant une approche plus complète des soins de santé afin que tous les adhérents retirent davantage de bienfaits de leur régime d'assurance. »

La promotion des outils de soutien de la santé mentale à toutes les étapes du parcours d'une personne s'inscrit dans le travail que la Fondation Medavie pour la santé accomplit pour appuyer les programmes et les services qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au pays, notamment la santé mentale des adolescents, le stress post-traumatique et l'adoption d'un mode de vie sain.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

SOURCE Croix Bleue Medavie

Renseignements: Geneviève Cyrenne, conseillère principale en communications, Croix Bleue Medavie, 514-286-7641, [email protected]

Liens connexes

https://www.medaviebc.ca