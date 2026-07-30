Croix Bleue Medavie présente le service de planification successorale en ligne VolontésdeVie pour les adhérents et adhérentes

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Croix Bleue Medavie annonce le lancement de VolontésdeVie, une plateforme en ligne qui aide les adhérents et adhérentes à créer des documents essentiels de planification successorale, notamment un testament, une procuration et des directives anticipées en matière de soins de santé.

Ce programme est maintenant offert aux adhérents admissibles par l'entremise de la plateforme de services de santé numériques de Medavie, Connexion santé. VolontésdeVie offre aux adhérents un moyen pratique de consigner leurs volontés et d'organiser leurs décisions importantes. Ce service est conçu pour assurer la répartition des biens conformément à leurs volontés, tout en réduisant le stress et l'incertitude pour leurs proches.

« Planifier pour l'avenir est l'une des mesures les plus importantes que l'on puisse prendre pour assurer la sécurité financière de sa famille, explique Silvia Chullen, chef de service, Solutions de produits numériques et partenariats. Ce service offre à nos adhérents et adhérentes un moyen simple et accessible de mettre en place leurs plans.

VolontésdeVie propose des documents de planification successorale qui s'adaptent à plusieurs situations familiales, grâce à des modèles spécifiques à chaque province, élaborés et révisés par des professionnels et professionnelles du droit afin de refléter les exigences juridiques locales. Les adhérents peuvent définir leurs plans en ligne à leur propre rythme, tout en ayant accès à un accompagnement et à des ressources informatives tout au long du processus.

Grâce à VolontésdeVie, les adhérents peuvent :

Désigner une exécutrice ou un exécuteur testamentaire chargé de respecter leurs volontés

Déterminer qui héritera de leurs biens

Nommer des tuteurs pour les enfants mineurs

Désigner une personne de confiance pour leurs finances au besoin

Consigner à l'avance leurs souhaits en matière de soins de santé

Le forfait comprend également dix ans de mises à jour illimitées, ce qui permet aux adhérents de modifier des détails comme les tuteurs, les exécuteurs testamentaires et la répartition des biens à mesure que leur situation change. Les adhérents ont également accès à des outils supplémentaires, notamment un calculateur de frais d'homologation, une FAQ, un soutien en direct par clavardage et un centre de ressources. Des services optionnels, comme le stockage de documents et l'inventaire des actifs, sont offerts moyennant des frais supplémentaires.

Les adhérents de Croix Bleue Medavie bénéficient de prix préférentiels sur le forfait supérieur et de mises à jour gratuites pendant 10 ans.

Selon la conception du régime d'assurance, les coûts peuvent être admissibles au remboursement par le compte Gestion mieux-être, sous la catégorie Développement personnel.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un et un administrateur de programmes publics de premier plan, qui gère ou fournit la couverture de soins de santé d'une personne sur dix au pays et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire en solutions de santé sans but lucratif de confiance et un chef de file novateur qui allie prestation de soins de santé, gestion de régimes d'assurance, gestion de la santé et soins primaires. Appuyés par leur équipe de plus de 10 000 professionnels et professionnelles d'un océan à l'autre, ils s'efforcent ensemble d'améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, est certifiée par Imagine Canada pour son engagement philanthropique et communautaire et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

SOURCE Croix Bleue Medavie

Demandes des médias : Kate Smith, Conseillère principale en communications, Medavie, [email protected]