TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de Medavie, les besoins de santé et de mieux-être des Canadiens et Canadiennes évoluent, et la façon dont les organisations définissent et exercent leur rôle dans ce secteur doit évoluer avec eux.

Le premier Rapport d'impact annuel de Medavie illustre les manières dont ce partenaire national en solutions de santé sans but lucratif collabore avec la Fondation Medavie, les employeurs, les gouvernements et les organismes communautaires afin d'élargir l'accès aux soins et d'accroître la durabilité des soins de santé. À travers une série d'histoires inspirantes, ce rapport met en lumière les innovations, les partenariats et les gens qui rendent possible le travail de Medavie et de la Fondation Medavie.

« Ces témoignages sont un excellent rappel du rôle important que nous jouons tous et toutes dans l'amélioration du bien-être de la population canadienne, déclare Andrea Elliott, directrice de la Fondation Medavie. Le dévouement, la compassion et la créativité de notre équipe et de nos partenaires continuent de générer des retombées concrètes et durables dans nos collectivités partout au pays. »

En plus de servir une personne sur dix au Canada par l'entremise de ses régimes d'assurance, Medavie collabore avec les gouvernements pour administrer des programmes de santé et fournir des services médicaux d'urgence ainsi que des soins communautaires intégrés à plus de trois millions de personnes chaque année. L'entreprise exploite également des cliniques de soins primaires en Ontario, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Dans tout ce qu'elle fait, Medavie préconise une approche globale de la santé qui reconnaît la corrélation entre le bien-être physique, mental, social et financier.

« En tant qu'entreprise sociale sans but lucratif, nous avons pour mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne. C'est notre unique raison d'être, affirme Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. Nous n'avons pas d'actionnaires à qui fournir un rendement ni de propriétaires à qui verser des dividendes. Grâce à cette structure, nous pouvons réinvestir dans les personnes que nous servons, dans les membres de notre équipe, dans l'innovation et la technologie, et directement dans les programmes communautaires de nos collectivités. »

« Ce rapport démontre clairement que le travail de notre équipe a une incidence concrète sur la vie des Canadiens et des Canadiennes », ajoute M. Lord.

Lisez le Rapport d'impact de Medavie ici : Medavie.ca/rapport-impact.

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire de confiance en solutions de santé et un chef de file novateur qui allie prestation de soins de santé, gestion de régimes d'assurance, gestion de la santé et soins primaires. Appuyée par son équipe de plus de 10 000 professionnels et professionnelles d'un océan à l'autre, cette organisation s'efforce d'améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie agit comme assureur soins de santé privé tout-en-un, administrateur de programmes de santé publics et principal fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, en plus d'offrir des solutions en soins de santé primaires, en santé communautaire et en santé mentale et traitement des dépendances, ainsi que des services de communications médicales et de formation clinique. Organisation sans but lucratif, Medavie figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, est certifiée par Imagine Canada pour son engagement philanthropique et communautaire et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

SOURCE Croix Bleue Medavie

Demandes des médias : Kate Smith, Conseillère principale en communications, Medavie, 782.640.7476, [email protected]