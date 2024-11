TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est fière d'annoncer qu'elle a reçu le prix Life and Health Insurer of the Year (Assureur vie et soins de santé de l'année), lors de la neuvième édition des prix annuels Insurance Business Canada Awards (IBCA). Le gala, qui célèbre l'excellence dans le secteur de l'assurance, a eu lieu à Toronto hier soir.

« Ce prix est un grand honneur pour notre organisation et un bel hommage au travail de notre équipe, qui se dévoue chaque jour pour optimiser la valeur offerte aux clients, déclare Eric Laberge, président de Croix Bleue Medavie. Cette distinction vient confirmer la pertinence des moyens d'action que nous mettons en œuvre pour réaliser notre mission : améliorer le bien-être de la population canadienne. »

Présentés par Insurance Business Canada, ces prix visent à reconnaître les professionnels et professionnelles et les entreprises du domaine de l'assurance qui se sont démarqués par leurs réalisations, leur leadership et leur sens de l'innovation au cours des 12 derniers mois. Croix Bleue Medavie a également obtenu une mention honorable dans les catégories Outstanding Customer Experience (Expérience client exceptionnelle) et Excellence in Diversity, Equity and Inclusion (Excellence en diversité, équité et inclusion).

Cette année, Croix Bleue Medavie est fière d'avoir remporté le prix de l'assureur vie et soins de santé de l'année. Ce prix d'excellence est remis à la compagnie d'assurance vie et soins de santé canadienne qui se distingue par les produits de première qualité qu'elle offre aux consommateurs et consommatrices et aux entreprises et par son service à la clientèle remarquable.

« En tant qu'assureur entièrement intégré, Croix Bleue Medavie est en position idéale pour concevoir des régimes d'assurance flexibles et viables, offrir une gamme complète de garanties inclusives et novatrices, fournir un service fiable et personnalisé à ses clients, et procurer une expérience utilisateur fluide de bout en bout. L'expertise et la compassion sont au cœur de notre promesse envers notre clientèle », déclare David Adams, vice-président principal, Assurance.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Cette entreprise gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix au Canada et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie a l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, est certifiée PRISME par Imagine Canada et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

