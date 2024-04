MONCTON, NB, le 10 avril 2024 /CNW/ - Croix Bleue Medavie s'est associée avec sanoVie pour fournir à ses adhérentes un accès à la plateforme sanoMidVie, qui soutient les femmes* à chaque étape de la transition ménopausique.

« Nos adhérentes nous ont fait directement part de leur besoin d'obtenir plus de services liés à la ménopause. Le partenariat avec sanoVie représente un moyen novateur de faciliter l'accès aux soins pour nos adhérentes et nous permet de continuer à offrir aux femmes des options à l'avant-garde pour appuyer leur santé ainsi que le soutien dont elles ont besoin pour tirer le maximum de leur régime d'assurance », déclare Anita Swamy, vice-présidente principale des Opérations, Croix Bleue Medavie.

En ce moment, plus de 10 millions de Canadiennes vivent la ménopause, souvent sans soutien adéquat et en manquant de renseignements sur les options de traitement possibles. Grâce à sanoMidVie, les adhérentes de Croix Bleue Medavie auront accès à une plateforme virtuelle nationale consacrée à la santé des femmes. Cette ressource conçue spécialement pour aider les adhérentes à passer de la périménopause à la postménopause - période souvent appelée transition ménopausique - donne accès à des soins personnalisés et à des services de soutien.

« Beaucoup de femmes n'obtiennent pas le soutien dont elles auraient besoin pendant leur transition ménopausique en raison de l'incompréhension des symptômes considérés comme "normaux" et de la désinformation entourant les options de traitement, explique Angela Johnson, directrice générale de sanoVie. Les femmes souhaitent obtenir des solutions qui leur permettent d'atteindre leur plein potentiel à chaque étape de leur vie. Nous nous réjouissons de nous associer à Croix Bleue Medavie, une entreprise qui partage notre engagement à fournir aux femmes les soins qui leur permettent de s'épanouir. »

En proposant ce nouveau service, Croix Bleue Medavie et sanoVie ouvrent le dialogue sur la ménopause pour briser le silence, réduire la stigmatisation et offrir aux femmes l'accès aux soins nécessaires. Les études révèlent que la mauvaise gestion des symptômes de la ménopause pousse 1 femme sur 10 à quitter le monde du travail. Chez les femmes de moins de 45 ans, la ménopause précoce et ses symptômes peuvent augmenter le risque de développer certains troubles de santé comme les maladies cardiaques, le diabète, la démence et l'ostéoporose.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur ce partenariat et les autres solutions offertes par Medavie pour favoriser la santé des femmes.

* Nous reconnaissons que ce sujet concerne de nombreuses personnes au-delà de l'identité de genre « féminin ». Outre les femmes, des personnes ayant des identités de genre diverses et variées peuvent avoir besoin de ce type de soins.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne. Croix Bleue Medavie figure au Temple de la renommée du palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, fait partie de la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada.

À propos de sanoVie

sanoVie offre la première plateforme virtuelle consacrée à la santé des femmes au Canada, disponible en français et en anglais. Pionnière des soins de santé du milieu de la vie, elle jumelle les technologies d'intelligence artificielle (IA) avec l'expertise de cliniciennes et cliniciens pour pallier les lacunes en matière de soins et de connaissances et combattre la stigmatisation entourant la ménopause. Ses services comprennent des évaluations personnalisées, l'accès à des cliniciennes et cliniciens compétents, divers traitements (allant des ordonnances à la thérapie), du matériel éducatif, des groupes de soutien entre pairs et un assistant virtuel d'IA. Cet assistant virtuel ne fait pas que fournir des renseignements, il assure également la prestation continue de soins personnalisés en prévoyant les résultats et en recommandant des interventions en temps opportun. En outre, il établit une passerelle entre la patiente et la clinicienne ou le clinicien. Au-delà de sa plateforme, sanoVie promeut la création d'une société plus inclusive en mettant la santé des femmes au premier plan et en outillant ces dernières pour qu'elles s'épanouissent au milieu de leur vie.

