Croix Bleue Medavie lance Connexion santé, une plateforme de santé numérique qui donne accès à des ressources pour aider les gens à prendre leur santé en main, partout et en tout temps

Des partenariats avec des fournisseurs de soins de santé numériques, comme Maple, offrent aux adhérents un accès pratique à ces services, à des prix préférentiels.

TORONTO, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Croix Bleue Medavie a annoncé aujourd'hui le lancement de Connexion santé, une nouvelle plateforme de soins de santé numériques qui offre aux adhérents une flexibilité accrue, l'accès à des produits novateurs et à de nouveaux services de soins de santé numériques ainsi que des options libre-service supplémentaires pour leur permettre de tirer le maximum de leur régime d'assurance.

Selon un récent sondage mené par l'Association médicale canadienne, près du trois quarts des répondants affirme que les soins numériques faciliteraient l'accès à un traitement rapide, et plus de 60 % des répondants croient que les soins numériques favoriseraient de meilleurs soins de santé dans l'ensemble1. Toutefois, des études démontrent que seulement 6 % des Canadiens peuvent actuellement obtenir des soins numériques avec leur propre médecin2.

Offerte par l'entremise de l'application mobile et du site Web des adhérents de Croix Bleue Medavie, la plateforme Connexion santé permet aux adhérents de communiquer directement avec des médecins canadiens de façon virtuelle grâce à un nouveau partenariat avec Maple, le principal fournisseur de soins de santé virtuels au Canada. Les adhérents pourront également réaliser un test pharmacogénétique personnalisé et consulter un professionnel dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCI).

« L'innovation est une partie intégrante de notre industrie, cependant, c'est la conception de programmes uniques qui améliorent la qualité des services de soins de santé que nous offrons à nos adhérents qui nous permet de nous distinguer, affirme Shane Reid, directeur, Gestion des produits, des médicaments et des fournisseurs. Connexion santé offre un accès pratique aux principaux fournisseurs et services de soins de santé en ligne et des prix préférentiels pour que les adhérents puissent accéder aux soins dont ils ont besoin, partout et en tout temps. Nos partenaires ont été choisis à la suite d'un examen rigoureux des options disponibles afin d'offrir le meilleur service et la meilleure valeur et sécurité aux adhérents. »

Connexion santé offre un accès facile à des services de soins de santé sur Internet de qualité, notamment :

Médecin en ligne : Des études démontrent que 70 % des visites à la clinique et à l'urgence pourraient être remplacées par des consultations virtuelles, sans que la qualité des soins en souffre 3 . Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Maple , les adhérents de Croix Bleue Medavie pourront accéder à un médecin sur demande, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, par messages confidentiels ou par vidéo afin d'obtenir des conseils, un diagnostic ou une ordonnance, et ce, à un prix préférentiel. Les adhérents peuvent ainsi communiquer avec un médecin en quelques minutes, partout et en tout temps, sans avoir à se rendre dans une salle d'attente.

« Nous sommes le seul fournisseur au Canada en mesure de mettre les patients en contact avec un médecin en quelques minutes, de jour comme de nuit. Nous outillons les Canadiens afin qu'ils prennent leur santé en main de façon plus proactive, affirme le Dr Brett Belchetz, directeur général et cofondateur de Maple. En collaborant avec des partenaires innovateurs comme Croix Bleue Medavie, nous élargissons l'accès à ces services essentiels qui ne sont pas encore couverts par les régimes provinciaux et améliorons ainsi la médecine préventive à l'échelle du pays. »

Pour en savoir plus sur Connexion santé, les adhérents et leur famille peuvent consulter l'application Medavie Mobile ou le site cbmedavie.ca/connexionsante.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de soins de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui a pour mission de surmonter les plus grands obstacles posés par le système de santé, en commençant par l'accessibilité simple et rapide à des professionnels de la santé. Elle permet aux patients de communiquer directement avec un médecin afin d'obtenir des soins médicaux en quelques minutes, au moyen de leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Elle offre également des solutions technologiques personnalisées aux hôpitaux et aux cliniques qui souhaitent améliorer leur prestation de soins. Apprenez-en davantage à getmaple.ca/fr/.

