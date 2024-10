HALIFAX, NS, le 24 oct. 2024 /CNW/ - En ce mois de la sensibilisation au TDAH, Croix Bleue Medavie réitère sa volonté d'améliorer l'accès aux soins pour le TDAH grâce à un partenariat avec Beyond ADHD. Conclu en septembre 2024, ce partenariat a pour but de faciliter l'accès de la population canadienne à des évaluations et des traitements de qualité et abordables du TDAH.

Dans le cadre de ses efforts pour soutenir la santé des adhérents et adhérentes, Croix Bleue Medavie est également fière de présenter sa nouvelle plateforme numérique de santé et de mieux-être, Connexion santé. Beyond ADHD occupera d'ailleurs une place prépondérante sur la plateforme. Connexion santé est maintenant entièrement intégrée à l'application Croix Bleue Mobile, une nouveauté qui simplifiera la navigation, facilitera la recherche de services et permettra aux adhérents de répondre plus rapidement à leurs besoins. La plateforme représente une excellente source centralisée de mieux-être : elle combine de façon cohérente les ressources en santé physique, mentale et financière. Mises ensemble, ces nouveautés donneront aux adhérents les moyens de prendre leur santé en main, en quelques clics seulement.

Connexion santé est conçue pour répondre aux besoins variés des adhérents; elle présente des catégories simples de programmes et de services pour gérer le mieux-être mental et trouver des options avant-gardistes de thérapie, des conseils santé et des évaluations personnalisées sur certains problèmes de santé, des services de télémédecine et des solutions de bien-être financier et quotidien. Chacun de nos partenaires est trié sur le volet pour qu'il offre une solution personnalisée et harmonieuse aux problèmes de santé modernes les plus urgents. Que les adhérents soient à la recherche d'un soutien en santé mentale ou pour une maladie chronique, qu'ils veulent connaître les risques qui planent sur leur santé ou qu'ils souhaitent tout simplement conserver un mode de vie sain, Connexion santé est là pour les aider.

« Croix Bleue Medavie s'emploie à rendre les soins de santé plus accessibles et personnalisés pour ses adhérents et adhérentes », explique Catherine Biermann, chef de service des Solutions de produits numériques et partenariats à Croix Bleue Medavie. « Bien des adhérents ne savent pas par quel bout commencer lorsqu'ils apprennent qu'ils ont une maladie chronique ou certains problèmes de santé précis. Et ils sont nombreux à ne pas réaliser qu'il existe un lien entre leur santé physique et mentale. C'est pourquoi nous avons conçu Connexion santé, qui intervient sur le mieux-être global de la personne et qui permet de trouver les bonnes ressources et de prendre des mesures posées et concrètes pour être en meilleure santé. »

La refonte de la plateforme Connexion santé arrive à un moment charnière. En effet, la population canadienne est de plus en plus à la recherche de solutions numériques et flexibles pour soutenir son bien-être. La nouvelle version de la plateforme offre notamment aux adhérents la possibilité d'accéder à des services en santé mentale : évaluations et traitements pour le TDAH, programmes d'accompagnement et de soutien qui complémentent la thérapie traditionnelle, et conseils santé et évaluations pour la gestion du diabète, de la ménopause et d'autres maladies chroniques. De plus, des cliniques virtuelles permettent de consulter en temps opportun des professionnels et professionnelles de la santé pour des problèmes médicaux courants qui exigent des soins de santé primaires ou de la physiothérapie. Les adhérents peuvent ainsi traiter leurs problèmes de santé rapidement et efficacement.

« Notre priorité, c'est la prévention. Nous voulons que les adhérents aient les ressources et les renseignements dont ils ont besoin pour rester en santé et prévenir les problèmes plus sérieux à long terme, ajoute Catherine Biermann. Les catégories de service vont du mieux-être mental aux conseils santé, en passant par la gestion des maladies chroniques et le mieux-être financier. Nous abordons la santé dans son ensemble et souhaitons créer un milieu de vie où nos adhérents peuvent s'épanouir. »

Les adhérents de la plupart des régimes d'assurance collective et individuelle de Croix Bleue Medavie peuvent maintenant consulter la nouvelle mouture de la plateforme. Pour en savoir plus, communiquez avec Croix Bleue Medavie, qui pourra vous soutenir et vous donner des renseignements propres à votre police. Pour connaître les nouvelles fonctionnalités de Connexion santé et découvrir comment la plateforme peut contribuer à votre bonne santé, visitez le site Web de Connexion santé ici.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un de premier plan et le principal administrateur privé de programmes de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle gère ou fournit la couverture de soins de santé de près d'une personne sur dix d'un bout à l'autre du pays et offre un accès rapide à des soins de santé de premier plan par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Aux côtés de Services de santé Medavie, chef de file national en solutions de soins de santé primaires et plus important fournisseur contractuel de services médicaux d'urgence au Canada, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, un partenaire national en solutions de santé sans but lucratif qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

