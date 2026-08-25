Croix Bleue Medavie bonifie sa couverture d'assurance voyage avec le nouveau Service Retard de vol

HALIFAX, NS, le 25 août 2026 /CNW/ -- Croix Bleue Medavie bonifie sa couverture d'assurance voyage en y ajoutant le Service Retard de vol pour les adhérents et adhérentes d'un régime d'assurance collective admissible partout au Canada, pour leur permettre d'obtenir du soutien lorsque des retards de vol affectent leurs plans de voyage.

Offert en français et en anglais, le service couvre les voyages au pays et à l'étranger. Les adhérents qui enregistrent leur vol à l'avance peuvent recevoir automatiquement une compensation en cas de retard admissible.

Les retards de trois heures ou plus donnent accès à un salon VIP de l'aéroport, lorsqu'il est disponible. Les retards de six heures ou plus peuvent également donner droit à une compensation supplémentaire et à une nuit d'hébergement à l'hôtel. Une compensation financière peut être offerte en remplacement de l'accès au salon d'attente de l'aéroport ou à une chambre d'hôtel, si ces services ne sont pas disponibles; des montants maximums annuels s'appliquent. Tous les détails concernant ce service, y compris la façon d'en bénéficier, sont accessibles sur le site Web des adhérents et l'application mobile de Croix Bleue Medavie.



Ce service a pour objectif de simplifier l'expérience de voyage en éliminant le processus de demande de règlement traditionnel. Lorsqu'un retard admissible est détecté, les adhérents reçoivent une notification et peuvent sélectionner la compensation à partir de la plateforme.

Le Service Retard de vol est offert en partenariat avec Canassurance Compagnie d'Assurance, qui distribue l'Assurance voyage Croix Bleueᴹᴰ dans plusieurs provinces, et est propulsé par Blink Parametric.

« Lorsqu'on prend l'avion, que ce soit pour le travail, une visite à la famille ou les vacances, les retards peuvent être source de frustration, déclare Jaime Di Donato, chef de service, Solutions de produits numériques et de santé à Croix Bleue Medavie. Ce service offre une assistance aux adhérents lorsque leurs projets de voyage ne se déroulent pas comme prévu, et leur permet d'obtenir de l'aide sans avoir à soumettre de demande de règlement. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Croix Bleue Medavie et d'élargir l'accès à l'aide en cas de retard de vol pour les adhérents d'un régime d'assurance collective partout au Canada, affirme Sid Mouncey, directeur commercial à Blink Parametric. Ensemble, nous faisons en sorte que les voyageurs et voyageuses reçoivent automatiquement un soutien lorsque des retards admissibles viennent perturber leurs plans. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur soins de santé privé tout-en-un et un administrateur de programmes publics de premier plan, qui gère et fournit la couverture de soins de santé d'une personne sur dix au pays et offre un accès rapide à des soins de santé de qualité par l'entremise d'une gamme complète de produits et services novateurs. Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie , un partenaire en solutions de santé sans but lucratif de confiance et un chef de file novateur qui allie prestation de soins de santé, gestion de régimes d'assurance, gestion de la santé et soins primaires. Appuyés par leur équipe de plus de 10 000 professionnels et professionnelles d'un océan à l'autre, ils s'efforcent ensemble d'améliorer le bien-être de la population canadienne afin que chaque personne puisse profiter pleinement de la vie. Medavie figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, est certifiée par Imagine Canada pour son engagement philanthropique et communautaire et a obtenu la certification Arc-en-ciel Officiel à titre d'organisation qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion.

À propos de Blink Parametric

Fondée en 2016, Blink Parametric fournit des services technologiques dans le domaine des assurances. Son siège social est situé à Cork, en Irlande. Plusieurs fois primée, l'entreprise se spécialise dans les solutions d'assistance paramétrique en temps réel qui permettent d'automatiser le traitement des demandes de règlement et de proposer aux clients et clientes des résolutions immédiates en cas de perturbations de voyage, de perte de bagages et de cyberattaques. Sa technologie alimente des solutions en marque blanche novatrices pour les principaux assureurs et fournisseurs de services d'assistance à l'échelle mondiale, et redéfinit ainsi l'expérience d'assurance partout dans le monde.

Apprenez-en plus à www.blinkparametric.com

SOURCE Croix Bleue Medavie

Demandes des médias : Amirah El-Safty, Conseillère principale en communications, Medavie, 437-446-2535, [email protected]