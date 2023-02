MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Croesus annonce le renouvellement de son partenariat à long terme avec la Banque Laurentienne (la « Banque »). En tant que chef de file en matière de solutions pour la gestion patrimoine au Canada, Croesus est fière de cette marque de confiance que lui accorde l'une des principales banques du pays pour les cinq prochaines années.

Croesus continuera de fournir à la Banque des solutions de gestion de patrimoine innovantes, dont son système de gestion de portefeuilles, Croesus Conseiller, et plusieurs fonctionnalités d'amélioration de la productivité destinés aux conseillers en placement.

« Nous sommes très heureux de reconduire cette collaboration avec Croesus et d'utiliser leurs solutions de gestion de patrimoine pour nos opérations quotidiennes. Ce partenariat stratégique permettra à la banque d'offrir un environnement de travail avant-gardiste et performant à nos conseillers » a déclaré Maryse Filion, Vice-présidente et Chef de la Gestion de Patrimoine, Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

Cette entente s'inscrit dans la continuité d'une collaboration établie en 1997 afin de permettre à un grand nombre de professionnels de la banque de tirer parti des technologies de gestion de patrimoine de Croesus et ainsi bien accompagner leurs clients investisseurs tout au long de leur cycle de vie.

« La confiance renouvelée d'une institution financière comme la Banque Laurentienne est la preuve de l'avant-gardisme, de la pertinence et de la robustesse de nos solutions, a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec la Banque dans un esprit renouvelé. Cette collaboration de proximité est basée sur une écoute assidue, un service irréprochable et une évolution en continue de nos produits », a-t-il ajouté.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est un éditeur logiciel offrant des solutions informatiques de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées. Chef de file du secteur ayant plus de 200 employés à Montréal et à Toronto, les solutions de Croesus comprennent des systèmes de gestion et de rééquilibrage centralisé de portefeuilles et des interfaces de programmation d'applications (API), qui permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine de gagner du temps, de prendre des décisions éclairées et de maximiser leurs performances. Croesus s'efforce d'offrir une expérience haut de gamme à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés tout en ayant un impact positif significatif sur la communauté. Croesus a remporté plusieurs prix et reconnaissances de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et qu'employeur remarquable.

