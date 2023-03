Croesus renouvelle un partenariat de 5 ans avec une seconde banque à charte canadienne

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Croesus annonce le renouvellement d'un partenariat à long terme avec une deuxième grande banque à charte canadienne en l'espace d'un mois. Le meneur du secteur des technologies de gestion de patrimoine est très heureux de cet accomplissement que lui accorde l'une des principales banques du pays, pour les cinq prochaines années.

Croesus continuera de fournir à son partenaire bancaire de longue date des solutions de gestion de patrimoine innovantes, dont son système de gestion de portefeuille, Croesus Conseiller, et ses interfaces de programmation d'applications.

Cette collaboration, établie depuis plusieurs années, permet à plusieurs milliers d'utilisateurs de la banque de profiter, jour après jour, des technologies de gestion de patrimoine de Croesus afin de mieux servir les investisseurs canadiens et internationaux.

« Le renouvellement d'une deuxième entente avec une autre grande institution financière est une confirmation des niveaux élevés d'innovation, de sécurité et de fiabilité de nos solutions, a déclaré Luc Larose, vice-président, Expérience clients chez Croesus. Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre partenariat pour les 5 prochaines années avec ce client prestigieux. Cette coopération, qui dure depuis 13 ans, est fondée sur un service exceptionnel, des produits hautement configurables et une grande facilité d'utilisation quotidienne pour les milliers de professionnels de cette institution », a-t-il ajouté.

À propos de Croesus

Croesus est un éditeur logiciel offrant des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées. Chef de file du secteur ayant plus de 200 employés à Montréal et à Toronto, les solutions de Croesus comprennent des systèmes de gestion de portefeuille et de rééquilibrage centralisé de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API), qui permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine de gagner du temps, de prendre des décisions éclairées et de maximiser leurs performances. Croesus s'efforce d'offrir une expérience haut de gamme à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés tout en ayant un impact positif et significatif sur la communauté. Croesus a remporté plusieurs prix et reconnaissances de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et qu'employeur remarquable.

