Croesus et Conquest Planning concluent un accord de partenariat stratégique

L'entente permettra aux conseillers en gestion de patrimoine de préparer des plans financiers avant-gardistes, adaptés aux besoins des clients.

LAVAL, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Croesus, pionnier et leader canadien des solutions en gestion de portefeuille, et Conquest Planning, une compagnie de FinTech qui conçoit des solutions de planification financière à la fine pointe de l'industrie, viennent de former un partenariat stratégique pour offrir leurs gammes respectives de produits aux conseillers financiers et aux professionnels de la gestion de patrimoine. Les utilisateurs de Croesus pourront avoir accès à la solution de Conquest à l'aide d'une interface de programmation (API) pour préparer des plans financiers personnalisés destinés à leurs clients, en se servant des données contenues dans Croesus.

« Cette entente s'inscrit dans la stratégie de plateforme-services (PaaS) de Croesus, dans laquelle nous continuerons d'intégrer des solutions innovantes destinées aux professionnels de la gestion de patrimoine, qu'elles soient développées à l'interne ou par l'entremise de partenariats stratégiques. L'ensemble des produits de Conquest Planning nous aidera à répondre aux besoins de nos clients en termes de planification financière grâce à des technologies de pointe comme l'apprentissage automatique » souligne Sylvain Simpson, président de Croesus.

« La mission de Conquest Planning consiste à mettre davantage de plans financiers à la disposition des utilisateurs, à l'échelle mondiale. Ce partenariat prolonge cette mission en permettant à un plus grand nombre de conseillers de mettre sur pied des plans financiers de premier ordre pour leurs clients. La connexion à l'arrière-guichet de Croesus, qui alimente le plan financier en données, se traduit par une expérience bénéfique à la fois pour les conseillers financiers et leurs clients. Nous sommes heureux de nouer ce partenariat pour accroître notre présence sur le marché » ajoute le Dr Mark Evans, fondateur et chef de la direction de Conquest Planning.

Un récent sondage (Enquête canadienne sur les capacités financières, 2019) de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) montre qu'au cours des douze mois précédents, 67 % des demandes d'information financières des Canadiens portaient sur les conseils de planification financière en général ou sur la recherche d'information et de solutions touchant à la planification financière spécialisée. Les capacités combinées de Croesus et de Conquest faciliteront le travail des conseillers financier, et ils seront mieux outillés pour répondre aux besoins des clients relativement à la planification financière et aux enjeux complexes qui l'entoure.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion centralisée de portefeuille et de rééquilibrage, des interfaces de programmation (API) et un outil d'analyse de données pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

À propos de Conquest Planning

Fondée en 2018, Conquest Planning Inc. propose des stratégies de planification financière personnalisées et prioritaires qui aideront les conseillers en finances et leurs clients à mieux comprendre les options existantes pour leur avenir financier. Conquest croit qu'une approche de la littératie financière basée sur des objectifs et appliquée à une expérience numérique centrée sur l'être humain permettra d'accroître le nombre de personnes qui bénéficient de conseils financiers. Présente au Canada et au Royaume-Uni, Conquest a été créée par une équipe d'entrepreneurs spécialisés en planification financière et en technologie. Pour en savoir plus, visitez www.conquestplanning.com et suivez-nous sur LinkedIn.

