Possédant plus de vingt années d'expérience dans le domaine des services financiers, M me Sinigagliese est reconnue pour son expertise et sa connaissance approfondie du secteur au Canada et à l'international, des cadres réglementaires et de l'évolution du travail des professionnels du secteur financier. M me Sinigagliese a occupé plusieurs postes de direction au sein d'institutions de renom comme l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), la Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), Brockhouse & Cooper et la Bourse de Montréal (Groupe TMX).

Au cours de sa carrière, elle a fait preuve d'une grande polyvalence. Annie a travaillé dans des postes de conformité, de direction financière et de représentation auprès des gouvernements. Elle a su exceller dans toutes ces fonctions grâce à son grand professionnalisme, son esprit entrepreneurial et son attitude positive.

« Ayant l'objectif de développer de nouveaux produits répondant de mieux en mieux aux besoins du marché, Croesus est fière de pouvoir compter sur les talents et l'expertise de Mme Sinigagliese. Sa profonde expérience du secteur de la finance et sa compréhension des besoins des professionnels l'aidera à définir l'orientation de nos solutions. Ce principal atout contribuera à rendre nos produits plus polyvalents et à étendre l'offre commerciale de notre société », a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus.

« Le domaine des technologies en gestion de patrimoine évolue très rapidement et il est crucial de faire les bons choix en ce qui concerne l'orientation des produits. La mission, les valeurs et les réalisations de Croesus me rejoignent et je suis honorée de contribuer à la croissance et à l'agilité de ce fleuron qui est un leader dans son domaine », a indiqué Mme Sinigagliese.

Mme Sinigagliese possède un baccalauréat et un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

