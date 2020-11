« Au terme d'un processus de sélection rigoureux, l'équipe de direction et le Conseil d'administration de Croesus ont approuvé la nomination de M. Cardinal, un leader reconnu du secteur FinTech au Québec et au Canada. Matthieu possède les qualités et les compétences que nous recherchions pour occuper cette nouvelle fonction stratégique qui aidera l'entreprise à atteindre ses objectifs de croissance et d'implication dans la communauté », a déclaré M. Simpson.

M. Cardinal s'est dit heureux de sa nomination : « Contribuer au succès de Croesus, une FinTech du Québec qui a pavé le chemin pour plusieurs autres, me stimule grandement. Il s'agit d'un défi que je compte relever avec l'aide de toute l'équipe en place. Face aux changements technologiques et réglementaires qui affectent l'industrie des services financiers, nous explorerons de nouvelles avenues de croissance et de partenariats clés pour faire bénéficier le plus grand nombre de conseillers et d'investisseurs des retombées positives offertes par la suite de solutions Croesus » a-t-il dit.

Matthieu Cardinal occupe actuellement la fonction de Vice-président, Développement FinTech et Affaires corporatives chez Finance Montréal. Dans le cadre de ces fonctions, il a dirigé les efforts de développement de la scène FinTech montréalaise au niveau local et international. Il a notamment agi comme Président du comité organisateur du Forum FinTech Canada en plus de fonder et gérer la Station FinTech Montréal. M. Cardinal siège sur le comité consultatif sur l'information et les technologies de l'Autorité des marchés financiers ainsi que sur le groupe de travail sur FinTech de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. M. Cardinal totalise près de 20 ans d'expérience professionnelle et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une FinTech offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, la chef de file canadienne tire profit d'une expertise et d'un savoir-faire lui permettant d'offrir des produits et services axés sur les besoins de l'industrie des services financiers. Ses solutions de gestion de portefeuille ainsi que ses interfaces de programmation (API) maximisent la performance et son outil d'analyse de données permet aux professionnels en services financiers de prendre des décisions éclairées. À travers les années, Croesus a remporté plusieurs prix en tant que fournisseur de produits de haute qualité, mais aussi en tant qu'employeur de choix. En 2019, Croesus acquiert softTarget, une entreprise spécialisée dans le rééquilibrage de portefeuilles, et intègre leur logiciel phare iBalance à son offre de solutions sophistiquées.

SOURCE Croesus

Renseignements: Contact média : Sylvain Simpson, Président, Canada : (855) 243-6101 poste 107, É.-U. : (888) 769-0016 poste 107, [email protected]

