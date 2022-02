Ce partenariat permettra de perfectionner la gestion des risques liés aux voyages et les services de voyage, ainsi que d'accroître la part de marché.

MONTRÉAL et DENVER, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Direct Travel Inc., une des plus importantes entreprises de gestion de voyages en Amérique du Nord, et le leader mondial de gestion intégrée du risque Crisis24, une compagnie de GardaWorld, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique.

Entreprise privée, Direct Travel a été créée pour remédier au manque de services s'adressant au marché intermédiaire dans l'industrie du voyage. Son équipe composée de chefs de file du secteur propose des services de voyages d'affaires, de réunions et d'événements, ainsi que des services de loisirs. Une structure régionale distincte lui permet d'offrir à ses clients des conseils judicieux, des solutions sur mesure et un véritable partenariat.

Crisis24 fournit des renseignements et des technologies de pointe. Puisant dans plus de 25 000 sources d'information dans plus de 25 langues, l'équipe surveille et analyse les développements et les risques liés à la santé, aux enlèvements, au terrorisme, à l'environnement, aux transports, à la sécurité des actifs et à la géopolitique, et ce dans le monde entier.

Grâce à ce partenariat stratégique, Crisis24 poursuivra sa mission d'aider les organisations et les particuliers à assurer la continuité des affaires et à gérer leurs programmes de devoir de diligence. En combinant l'accès de Direct Travel à des clients du marché intermédiaire avec les ressources inégalées d'intelligence et de technologie de Crisis24, le partenariat permettra aux clients du marché intermédiaire d'accéder aux solutions de gestion des risques les plus performantes et les plus avancées.

« L'un de nos plus grands atouts est notre capacité à offrir des solutions véritablement flexibles pour bâtir chaque aspect de l'expérience du voyageur et de la gestion des voyages », a déclaré Stephan Malvoisin, vice-président principal de Crisis24. « Dans un secteur où il est courant pour les clients de se sentir comme un numéro, notre approche unique est un véritable différentiateur. Nous nous engageons à fournir les meilleurs services pour que nos clients et leurs équipes soient informés et protégés. »

« Notre partenariat stratégique avec Crisis24 nous permet de tirer parti de l'expertise de chacune de nos organisations pour offrir les meilleurs services de leur catégorie à un moment où la gestion de la sécurité n'a jamais été aussi importante ou appréciée par nos clients », a déclaré Darryl Hoover, directeur de la technologie chez Direct Travel.

Direct Travel et Crisis24 travailleront de concert pour fournir des compétences de pointe afin de soutenir les décisions stratégiques qui assurent la sécurité de nos clients et de leurs biens.

Pour plus d'informations sur nos compétences mondiales en gestion intégrée des risques et sur ce nouveau partenariat stratégique, visitez le site www.crisis24.com.

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde.

À propos des Services Direct Travel, Inc.

Les services Direct Travel sont un fournisseur de premier plan dans le domaine de la gestion des voyages d'affaires. L'entreprise offre des services de gestion de voyages depuis plus de 40 ans, travaillant de concert avec ses clients pour élaborer des programmes de voyages hautement personnalisés. Forte de l'expertise de son personnel et de ses solutions innovantes, l'entreprise veille à ce que ses clients tirent le meilleur parti de leur programme de voyages en leur offrant un service de qualité supérieure, des technologies de pointe et des économies substantielles. Les services Direct Travel ont des bureaux dans plus de 70 villes à travers l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, et occupent actuellement la 9e place sur la liste des entreprises les plus performantes de Travel Weekly. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.dt.com.

